مقتل شخص وإصابات في إطلاق نار بمدينة مينيابوليس الأميركية

أسفر تبادل لإطلاق النار في مدينة مينيابوليس الواقعة شمال الولايات المتحدة، عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، وفق ما ذكرت الشرطة اليوم الأحد.

وأظهرت صور نشرت على موقع فيسبوك شخصا واحدا على الأقل ممددا على الأرض ومن حوله العشرات، وكان بعضهم يطلب المساعدة، وبينت صور أخرى محلات تحطمت نوافذها وسيارات شرطة.

وذكرت شرطة مينيابوليس في تغريدة "أصيب 12 شخصا بطلقات نارية"، مضيفة "مات شخص بالغ وأصيب 11 آخرون بجروح قد تكون مميتة".

وكانت الشرطة طلبت عبر تغريدة من جميع المواطنين تجنب التوجه إلى المنطقة التي حدث فيها إطلاق النار، ولم تتضح بعد هوية وأعمار الذين أطلقت النار عليهم، وما إذا كان تم اعتقال أي متهم بهذه الحادثة.

وشهدت المدينة احتجاجات واسعة ضد العنصرية وعنف الشرطة، إثر وفاة المواطن الأميركي ذي الأصل الأفريقي جورج فلويد أثناء توقيفه من قبل الشرطة في هذه المدينة نفسها.