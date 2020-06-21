قتلى وجرحى بحادثة طعن في مدينة ريدينغ البريطانية والشرطة تعتقل مشتبها به

قتل ثلاثة أشخاص ونقل عدد من الجرحى إلى المستشفى أمس السبت، إثر عملية طعن في مدينة ريدينغ الواقعة غربي العاصمة البريطانية لندن.

وقالت صحيفة تلغراف إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، وأضافت نقلا عن مصادر أن شخصين آخرين يرقدان في حالة حرجة بالمستشفى، مشيرة إلى أن الشرطة تتعامل مع الحادث على أنه هجوم عشوائي.

بدورها، قالت الشرطة إنها ألقت القبض على رجل بمسرح الحادث، وإن عددا من الجرحى نقلوا إلى المستشفى.

وقال رئيس المجلس المحلي في ريدينغ جيسون بروك إن الشرطة تتعامل مع "حادث خطير" وحث الناس على الابتعاد عن وسط المدينة.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن مؤازرته للمتضررين في الحادث، وقال عبر حسابه على تويتر "قلبي مع كل الذين تضرروا من هذا الحادث المروع في ريدينغ، وأوجه الشكر لأجهزة الطوارئ في مسرح الحادث".

في حين أكدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها قلقة للغاية بعد سماع تقارير عن الحادث.

وأفادت شبكة سكاي نيوز بأن الطعن وقع في موقع احتجاج لحركة "حياة السود مهمة".