ترامب يتهم منافسه بايدن بأنه "دمية" في يد "اليسار الراديكالي"

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس السبت في تولسا بولاية أوكلاهوما هجوما عنيفا على منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة المرشح الديمقراطي جو بايدن، واصفا نائب الرئيس السابق بأنه "دمية" في يد "اليسار الراديكالي".

وفي أول مهرجان انتخابي ينظمه منذ أكثر من ثلاثة أشهر حين جمدت في الولايات المتحدة كل التجمعات بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قال ترامب "في أميركا التي يريدها جو بايدن يتمتع السارقون والأجانب المقيمون بطريقة غير شرعية بحقوق أكثر من الأميركيين الذين يحترمون القانون".

وأضاف ترامب في خطابه الذي استغرق ساعتين، أن منافسه الديمقراطي في انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لم يحقق أي إنجاز خلال سيرته المهنية في واشنطن على مر نصف قرن.

وقال ترامب إن بايدن "لم يحقق شيئا قط، لقد كان سيناتورا وكان نائبا للرئيس". وأضاف "جو بايدن ليس زعيم حزبه، جو بايدن دمية في يد اليسار الراديكالي".

وتابع "لقد استسلم جو بايدن لعصابة الجناح اليساري. بصراحة، هل هناك أحد يعتقد فعلا أنه يسيطر على هؤلاء الراديكاليين المهووسين؟".

وحذر الملياردير الساعي للفوز بولاية ثانية، الأميركيين من أنه "إذا انتُخب بايدن فهو سيسلم بلدكم لهذه العصابات، هذا أمر مؤكد 100%".

كما اتهم الرئيس الجمهوري (74 عاما) منافسه الديمقراطي (77 عاما) بأنه يعاني من خطب في صحته. وقال "هناك خطب ما في ما يتعلق ببايدن، هذا أمر بوسعي أن أؤكده لكم".

كما شكك ترامب في قدرات بايدن الذهنية، وقال: هل تعلمون ماذا يقول (بايدن) لزوجته عندما لا يخلط بينها وبين أخته؟ "أخرجيني بحق الله من هنا، هؤلاء الناس مجانين". هذا ما يقوله. هو لا يسيطر على شيء بتاتا.

واتهم ترامب بايدن بأنه لا يفهم حتى معنى الردود التي تصدر باسمه. وقال "عندما أقرأ عبارات معقدة للغاية ومكتوبة بكلمات منتقاة بعناية أقول إن جو لم يقل هذا، جو لا يفهم حتى معنى هذا الكلام".