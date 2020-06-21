بعد سيطرة "الانتقالي" على سقطرى.. تحذيرات من تصاعد نفوذ الإمارات والسعودية في اليمن

حذر مسؤولون يمنيون من "مخطط" لإسقاط محافظات يمنية بيد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، ومن تزايد نفوذ كل من السعودية والإمارات اللتين باتتا "تتقاسمان السيطرة" على البلاد.

فقد حذر وكيل وزارة الإعلام اليمني محمد قيزان، من "مخطط" لإسقاط محافظة حضرموت اليمنية بيد الانتقالي الجنوبي، مشيرا إلى أن مخطط إسقاطها يجري على قدم وساق.

وطالب قيزان -في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر- اليوم، الحكومة اليمنية بالعودة إلى اليمن لممارسة مهامها، والتي اعتبرها "ضرورة وطنية من أجل مواجهة مخططات الانتقالي المدعوم من الإمارات".

وأضاف "عودة الحكومة إلى حضرموت والاستقرار بها وممارسة كافة مهامها التنفيذية ضرورة وطنية، فمخطط تسليم حضرموت من "مليشيات الانتقالي" يسير على قدم وساق ولن يطول كثيرا، ووقتها لن تنفع بيانات الإدانة والاحتجاجات والندب عبر وسائل الإعلام".

عودة الحكومة إلى #حضرموت والإستقرار بها وممارسة كافة مهامها التنفيذية ضرورة وطنية، فمخطط تسليم حضرموت لـ #مليشيات_الانتقالي يسير على قدم وساق ولن يطول كثيرا ،

ووقتها لن تنفع بيانات الإدانة والاحتجاجات والندب عبر وسائل الإعلام ،

عودوا لوطنكم يتحرر قراركم ويحترمكم الشقيق والصديق — د. محمد قيزان (@mohgezan) June 21, 2020

كما أعلن مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي -في تغريدات على تويتر- أن التحالف السعودي الإماراتي بات "يتقاسم اليمن.. السعودية ذهبت وسيطرت على المهرة وسقطرى، فيما الإمارات ذهبت إلى حضرموت وعدن والساحل (الغربي)".

وأضاف الرحبي أنه "أصبحت كل المطارات والموانئ والمناطق الإستراتيجية تدار من قبلهم (التحالف) في تدخل سافر في السيادة الوطنية التي لن يقبل أي يمني حر المساس بها".

وتابع أن "التحالف دخل اليمن لإعادة الشرعية وليس بديلا عنها".

وأشار إلى أن "انقلاب عدن تم وقيادته في أبو ظبي، وانقلاب سقطرى تم وقيادته في الرياض".

ويتحكم المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بزمام الأمور في عدن منذ أغسطس/آب 2019، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

بينما تمكن مسلحو الانتقالي -أول أمس الجمعة- من السيطرة على مقر السلطة المحلية بسقطرى عقب انسحاب القوات الحكومية، وذلك بعد ساعات من سيطرتها على مبنى مديرية أمن سقطرى الواقع بحديبو، مركز المحافظة، التي تتواجد فيها قوات سعودية.

وقالت الحكومة اليمنية، أمس إن "مليشيا المجلس الانتقالي، نفذت انقلابا مكتمل الأركان في محافظة سقطرى، قوّض مؤسسات الدولة في المحافظة".

وتصاعدت حدة الصراع في سقطرى -وهي من المحافظات الجنوبية- عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في 26 أبريل/نيسان الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب"، وسط رفض عربي ودولي.

وسقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعا إستراتيجيا في المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي، قرب خليج عدن.