بريطانيا: هجوم ريدينغ عمل إرهابي

أعلنت الشرطة البريطانية أن حادثة الطعن التي أودت بحياة 3 أشخاص في مدينة ريدينغ غرب لندن، عمل إرهابي.

واعتقلت الشرطة شخصا يبلغ من العمر 25 عاما في حديقة "فوربري"، بعد أن طعن أمس السبت عددا من المتنزهين، مما أدى أيضا إلى إصابة 3 آخرين بجروح خطرة.

وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب إنه لا شيء يشير إلى ضلوع أشخاص آخرين في العمل الإرهابي، مشيرا إلى أن دوافع المشتبه به تبقى غير واضحة بشكل كامل.

وأشار إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب هي التي تقود التحقيق الآن، وأنه ليس مرتبطا باحتجاج مناصر لحركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود مهمة) نُظم قبل ساعات في المتنزه نفسه الذي شهد الهجوم في ريدينغ.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون ترأس اجتماعا حضرته وزيرة الداخلية بريتي باتيل ومسؤولون في الشرطة والأمن، اطلع خلاله على مجريات التحقيق.

ومن جانب آخر، كشفت صحيفة التليغراف أن المشتبه به يدعى خيري سعد الله، وهو لاجئ ليبي في المملكة المتحدة.

وكانت الشرطة والحكومة في البداية أعلنتا أن الواقعة لا تبدو إرهابية، وأن الاحتمالات تبقى مفتوحة فيما يتعلق بدافع الجريمة، وأضافتا أنهما لا تبحثان عن أي مشتبه بهم آخرين.

وحدثت واقعة الطعن في ساعات ما بعد الظهيرة، إثر تجمع لمحتجين مناهضين للعنصرية في متنزه فوربوري غاردينز، لكن بدا أن الأمر لا يتعلق بالاحتجاج.

وقال شاهد إن الهجوم بدأ عندما اندفع رجل فجأة صوب مجموعة مؤلفة من نحو 8 إلى 10 أصدقاء، وبدأ يطعنهم بشكل عشوائي.

وذكرت منظمة التظاهرة نعيمة حسن في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أيا من المشاركين فيها لم يصب في الهجوم، وأضافت "عندما وقع الهجوم كنا قد غادرنا المكان".

وطبيعة الهجوم أعادت للأذهان وقائع أخرى حدثت مؤخرا في بريطانيا، واعتبرتها السلطات إرهابية.

ففي فبراير/شباط، قتلت الشرطة بالرصاص رجلا كان قد سُجن من قبل "لترويجه موادّ محرضة على العنف والتشدد الإسلامي"، بعد أن طعن شخصين في شارع مزدحم في جنوب لندن.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قتلت الشرطة بالرصاص أيضا رجلا بعد أن قتل شخصين طعنا على جسر لندن، وتبين أنه سُجن من قبل أيضا لاتهامات بالإرهاب.