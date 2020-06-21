رعب وزحام وتسريبات.. كورونا يسيطر على أجواء امتحانات الثانوية العامة بمصر

سيطر الرعب من انتشار فيروس كورونا على أجواء اليوم الأول من اختبارات الثانوية العامة في مصر لهذا العام، بينما استمرت ظاهرة تسريب الامتحانات للعام الثالث على التوالي.

وشهدت لجان الامتحانات اليوم الأحد تكدس الطلاب بالمئات أمامها وتأخر دخول بعضهم، كما ساهم توافد الأهالي مع أبنائهم إلى أبواب اللجان في زيادة الزحام.

ورصد الطلاب -من خلال مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي- الزحام الذي سبق أداء الاختبارات المؤهلة لدخول الجامعات، وسط أجواء من التوتر والتخوف من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت صحف محلية إنه تم استبعاد إحدى المدرسات المكلفات بأعمال المراقبة، عقب اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا بعد دخولها اللجنة في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، علما بأن المعلمة عللت قدومها بأن الإدارة التعليمية رفضت قبول طلب اعتذارها عن المراقبة.

وقال الطلاب والأهالي إن اليوم كان مختلفا عما وعد به المسؤولون، من حيث توافر أجهزة التعقيم والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي.

وكان طلاب الثانوية العامة قد طالبوا مرارا بتأجيل الامتحانات أو إلغائها هذا العام، تخوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا بينهم، إلا أن السلطات المصرية رفضت كل المقترحات.

الوعي والسلوك

في المقابل، قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي إن صور التجمعات والزحام الملحوظ اليوم أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، تؤكد أن هناك أزمة في الوعي والسلوك لدى البعض.

وذكرت صحيفة الشروق أن شوقي أكد في إحدى المجموعات بتطبيق واتساب، أن الوزارة نبهت كثيرا على المديريات والإدارات واللجان لاتخاذ إجراءات تضمن التنظيم الداخلي في لجان الثانوية العامة، أما ما يحدث من المواطنين خارج المدرسة فهو ليس من شأن الوزارة.

وقد تسببت حالة الازدحام وتعليق وزير التربية والتعليم عليها في حالة كبيرة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثير من النشطاء عن مخاوفهم من تسبب الامتحانات في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

لا بس جامد التعقيم ده !

انتوا متخيلين لو واحد بس عنده كورونا!!!

حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ساهم ووافق على الجريمة دي!!#الثانويه_العامه pic.twitter.com/zay77DzS1j — Mawada El-Mandouh (@MandouhMawada) June 21, 2020

تخيلي مستشار الرئيس بيتكلم ان اليومين دول ذورة فيروس كورونا والارقام الاونطة اصلا عالية ونقابة الأطباء بتطالب بتأجيل الامتحانات ورغم كده لا حياة لمن تنادي 😔 https://t.co/ajh06GRG6y — humanbeing 💕🇺🇦 (@HNelafuo) June 21, 2020

اللي بيحصل ده جريمة مينفعش يتسكت عليها.. هي الناس بقت رخيصة كدة ليه.. وحياتها ملهاش ثمن.. لمصلحة مين اللي بيحصل ده.. حقك في الحياة أهم من انك تنزل تمتحن.. خاف ع نفسك و ع أبوك وامك واخواتك واهلك.. بلاش تشارك في الجريمة دي..

مصر الدولة الوحيدة اللي عملت كدة..#الثانويه_العامه pic.twitter.com/05563JBFY5 — Ali Nasser.. (@AliNass75633377) June 21, 2020

تسريب الامتحانات

وللعام الثالث على التوالي، نشرت صفحة "شاومينج" المخصصة للغش على فيسبوك، أجزاء من امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة في مصر، بعد 15 دقيقة من بدء الامتحان.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنها تراقب تلك الصفحات على مواقع التواصل بالتعاون مع وزارة الداخلية، بهدف القبض على القائمين عليها وإحالتهم للنيابة العامة.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية أنها ضبطت شخصين لقيامهما بالترويج لتسريب امتحانات الثانوية العامة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأضافت الوزارة في بيان رسمي أنها رصدت تداول بعض المواقع الإلكترونية خبرا يتضمن إطلاق وسم بعنوان "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتوجيه رسائل لطلاب الثانوية العامة تتضمن تسريب الامتحانات وإجاباتها قبل موعد بدئها بحوالي (5 ساعات).

ووفقا للبيان، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات من تحديد القائمين على ذلك النشاط، وهما طالبان جامعيان مقيمان بمحافظتي البحيرة والغربية، وتم القبض عليهما.