حملة ترامب بمرمى كورونا.. أوروبا تتخطى المليونين و500 ألف إصابة وحصيلة ثقيلة بالهند والبرازيل

أعلن بولاية أوكلاهوما عن إصابة ستة من أعضاء حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفيروس كورونا ووضعوا في الحجر الصحي، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الإصابات في القارة الأوروبية حاجز المليونين و500 ألف، بينما سجلت كل من الهند والبرازيل قفزة قياسية في عدد الإصابات.

وقال تيم مورتو مدير اتصالات الحملة الانتخابية في بيان إن ستة أعضاء من الفريق ثبتت إيجابية نتائجهم من بين مئات الاختبارات التي أجريت، وتم وضعهم في الحجر الصحي على الفور، مضيفا أنه لن يسمح لأي شخص مصاب أو من اختلط به بالمشاركة في تجمع انتخابي اليوم.

إيقاف تجربة عقار روج له ترامب

في سياق متصل، أعلنت المعاهد الوطنية الأميركية للصحة وقف تجربة سريرية لتقييم سلامة وفعالية عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المستشفيات.

وكان الرئيس ترامب روج لهذا العقار كعلاج محتمل لكوفيد-19، قائلاً في مارس/آذار إنه "فرصة حقيقية لإحداث تغيير كبير في تاريخ الطب" إذا جرى استخدامه مع المضاد الحيوي "أزيثروميسين".

وأضافت المعاهد الوطنية الأميركية للصحة في بيان، بحسب رويترز، أن الدراسة وجدت أن هيدروكسي كلوروكين الذي طالما وصفه الرئيس دونالد ترامب بعلاج محتمل، لم يقدم أي فائدة للمرضى على الرغم من أنه لم يضرهم.

وقبل أيام، قالت منظمة الصحة العالمية إنها أوقفت اختبار هيدروكسي كلوروكين، ضمن تجربتها الكبرى بعدد من البلدان على مرضى "كوفيد-19″، بعد أن أظهرت بيانات ودراسات جديدة عدم جدواه.

مليونان و500 ألف إصابة بأوروبا

وتبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19 مع تسجيل مليونين و505 آلاف و650 إصابة على الأقل و192 ألفا و416 وفاة، على الرغم من أن المرض يتقدم حاليا بخطى متسارعة في أميركا اللاتينية.

وسجل أكثر من نصف الإصابات في روسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا، بحسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي البرازيل، تجاوز عدد الإصابات عتبة المليون، مما يشير إلى أن الوباء خارج عن السيطرة في أكبر دولة بأميركا اللاتينية، وبعد تسجيل 54 ألفا و771 إصابة جديدة في يوم واحد، وصل عدد الإصابات في البرازيل إلى مليون و32 ألفا و913، واقتربت حصيلة الوفيات من 50 ألفا.

وفي المكسيك التي تجاوزت 20 ألف وفاة، أخرت السلطات في مكسيكو سيتي لأسبوع استئناف الأنشطة الاقتصادية بعدما كان ذلك مقررا الاثنين.

إنهاء العزل في فرنسا

وفي إطار إجراءات تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الوباء، أعلنت السلطات الفرنسية تسريع العملية لفصل الصيف مع عودة جميع الأطفال إلى المدارس، واستئناف الألعاب الرياضية الجماعية اعتبارا من يوم الاثنين.

وسيعاد فتح الملاعب للجمهور في 11 يوليو/تموز، وهو التاريخ الذي سيشير إلى نهاية حالة الطوارئ الصحية في فرنسا، كما سيعاد فتح دور السينما ومراكز قضاء العطلات، مع احترام القواعد الصحية الصارمة.

حظر تجول شامل بالعراق

أعلنت ثلاث محافظات عراقية اليوم، حظرا شاملا للتجول من أجل مواجهة فيروس كورونا، إثر زيادة الإصابات.

فبعد ساعات من تطبيق محافظة ذي قار (جنوب) حظرا شاملا للتجول لأجل غير مسمى، أعلنت محافظتا بابل (وسط) والديوانية (جنوب) حظرا مماثلا لمدة أسبوع.

وقالت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة كورونا بمحافظة بابل في بيان، إنه تقرر فرض حظر التجول الشامل في بابل لمدة أسبوع للوقاية من كورونا.

إحصاءات عالمية

بلغ عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى الآن، أكثر من 8 ملايين و600 ألف شخص عبر العالم، توفي منهم أكثر من 459 ألفا، وفق إحصاء لوكالة رويترز.

وتم تسجيل الإصابات في أكثر من 210 دول ومناطق، تتصدرها الولايات المتحدة بأكثر من مليونين و200 ألف إصابة وأزيد من 121 ألف وفاة، ثم البرازيل بأكثر من مليون إصابة وأزيد من 48 ألف وفاة.

وسجلت الهند اليوم قفزة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لتصبح رابع أكبر دولة من حيث عدد الإصابات في العالم بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.

وتحتل روسيا المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بأكثر من 776 ألفا وأزيد من 8 آلاف وفاة، ثم الهند بأكثر من 395 ألف حالة إصابة مؤكدة وأزيد من 12 ألف وفاة.