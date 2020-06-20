في اليوم العالمي للاجئين.. انهيار الليرة يعمق جراح النازحين في الشمال السوري

"أحيانا نأكل الخبز فقط، وأحيانا أخرى لا أستطيع تأمين قوت اليوم لعائلتي".. بهذه العبارة يصف النازح السوري خضر الخلف المقيم في أحد مخيمات الشمال السوري حالته المتردية على وقع انهيار الليرة السورية المتسارع وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، تزامنا مع بدء تطبيق عقوبات قانون "قيصر" الأميركي.

ويعمل الخلف (36 عاما) -الذي يقطن مخيم شاكر في ريف حلب الشمالي- في أعمال البناء بالأجرة اليومية، حيث يحصل على مبلغ يتراوح ما بين 500 إلى 1000 ليرة سورية (أقل من نصف دولار)، وبالكاد يستطيع بهذا المبلغ الضئيل أن يشتري ربطة خبز والقليل من الطعام لعائلته في المخيم العشوائي.

ويشير الخلف في حديثه للجزيرة نت إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من الضعف خلال الشهر الجاري أثقل كاهله، لا سيما أنه عامل يومي ويقبض أجرته بالليرة السورية التي فقدت قيمتها، وبات غالبية السكان يحاولون التخلص منها بعد بدء التعامل بالليرة التركية في الشمال السوري.

ورغم أن النازح الخلف لا يتابع الأخبار السياسية، فإنه سمع بأن عقوبات قانون "قيصر" الأميركي دخلت حيز التنفيذ في سوريا ضد النظام وأعوانه، ويتمنى -كما أهالي المخيم- أن يعودوا إلى ديارهم ويسقط النظام وكل من تآمر ضد الشعب السوري، حسب قوله.

انهيار قيمة الليرة السورية فاقم معاناة أكثر من مليون نازح سوري يشكون قلة المساعدات (الجزيرة نت)

ولأن المخيم أقيم في أراض زراعية ويحسب على المخيمات العشوائية، لا تصل المساعدات إلى سكانه إلا بين الحين والآخر، ويشتكي الأهالي من قلة وصول أساسيات الحياة اليومية من مياه الشرب والكهرباء ومواد التنظيف والتعقيم.

ومع ارتفاع الأسعار جراء انهيار الليرة والصراعات داخل أروقة النظام في سوريا، تفاقمت أوضاع النازحين وباتوا في مواجهة الغلاء الفاحش بعدما أصبحت قيمة الليرة أكثر من 2500 ليرة سورية للدولار الواحد، وفق سعر الصرف اليومي.

ويشكو النازح شاكر ياسين (34 عاما) قلة المعونات من منظمات المجتمع المدني، ويواجه هو وأقرانه من سكان المخيم من العمال اليوميين مشكلة تعاملهم بالليرة السورية حتى اللحظة، حيث أصبحت معظم الأسعار مرتبطة بالدولار، على حد قوله.

وحول عقوبات قانون "قيصر" يقول ياسين إن آثارها ستكون على عموم سوريا لا على النظام فقط، خصوصا أن سعر الصرف ارتفع في الشمال السوري بعد تطبيقها يوم الأربعاء الماضي، لكنه يأمل أن تكون لها نتائج ضد النظام السوري.

بأمل يشوبه الحذر يتمنى النازحون أن يكون قانون "قيصر" في صالحهم (الجزيرة نت)

مليون نازح

وتشير إحصاءات المنظمات الحقوقية إلى أرقام مرتفعة جدا من أعداد المخيمات والنازحين جراء العملية العسكرية الأخيرة للنظام السوري على إدلب. ورغم الهدوء النسبي وشبه الاستقرار الميداني على الأرض، فإن انهيار الليرة ألقى بظلال ثقيلة على آلاف المدنيين المهجرين.

يقول مدير فريق "منسقو الاستجابة" محمد حلاج إن عدد مخيمات الشمال السوري بلغ 1277 مخيما، من بينها 366 مخيم عشوائي لا يتلقى أي مساعدات أو دعم، في حين يبلغ عدد سكان تلك المخيمات أكثر من 1.4 مليون مدني، منهم 183 ألفا يقطنون في المخيمات العشوائية.

ومع تدهور قيمة الليرة السورية، يشير حلاج إلى أن تداول الليرة التركية في الشمال السوري أدى إلى ضرر كبير على العمال المياومة الذين يتقاضون أجورهم حتى اليوم بالليرة السورية، حيث لا يتجاوز أجر العامل أكثر من 3000 ليرة سورية، وهو ما يعادل 5 ليرات تركية، في حين يبلغ ثمن ربطة الخبز الواحدة ليرتين تركيتين.