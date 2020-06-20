"تدخل سافر وإعلان حرب".. الجيش الليبي وحكومة الوفاق يستنكران تصريحات السيسي

أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، عن رفضه لما جاء في تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن التدخل المباشر في ليبيا، وقال إنها "مساس بالسيادة" و"تدخل سافر" في الشأن الليبي.

وكان الرئيس المصري قال إن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء للدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (في طبرق).

وأضاف السيسي "ستكون أهدافنا حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري".

كما أكد أن "تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر"، وأنه لن يدافع عن ليبيا إلا أبناؤها، معربا عن استعداد مصر "لتسليح أبناء القبائل (الليبية) وتدريبهم".

دراه: تصريحات السيسي تدخل سافر وإعلان حرب واضح على ليبيا (الجزيرة)

إعلان حرب

كما اعتبر الناطق باسم غرفة عمليات سرت والجفرة، العميد عبد الهادي دراه، أن تصريحات السيسي "تدخل سافر وإعلان حرب واضح على ليبيا"، مؤكدا أن قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، عازمة على تحرير كامل المنطقة من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وداعميه.

وأكد العضو بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، أنه "لا خطوط حمراء داخل حدود وأراضي ليبيا"، رافضا ما وصفها بأي "محاولة لتقسيم الشعب والجغرافيا الليبية".

وقال عماري زايد -في بيان نشره في فيسبوك تعليقا على تصريحات الرئيس المصري- "نرفض بشدة ما جاء في كلمة السيسي، ونعتبره استمرارا في الحرب على الشعب الليبي والتدخل في شؤونه.. سرت والجفرة خط أحمر".

وأضاف "ليبيا دولة ذات سيادة لها حكومة شرعية هي حكومة الوفاق الوطني، ولن تكون لأي طرف أجنبي سلطة على شعبها ومواردها ومقدراتها، أو ينال من وحدتها واستقلالها".

السيسي: أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية (وكالة الشرق الأوسط)

حراك دبلوماسي

تتزامن ردود الفعل هذه على تصريحات السيسي مع حراك دبلوماسي مستمر لحلحلة الأزمة الليبية ومحاولة البحث عن حل سياسي لها، حيث بحث وزيرا خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وتركيا مولود جاويش أوغلو -في اتصال هاتفي اليوم- تسوية الأزمة الليبية.

وقال بيان للخارجية الروسية إن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب التركي وركز على ضرورة تهيئة الظروف لوقف إطلاق النار والبدء في عملية التسوية السياسية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن ومخرجات مؤتمر برلين.

وكان جاويش أوغلو قال -خلال مؤتمر صحفي في أنطاليا اليوم- إنه يجب ألا يكون للواء المتقاعد خليفة حفتر أي دور في إدارة الدولة الليبية في المستقبل، معتبرا الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة.

وأضاف أن حفتر "لم يصغِ إلى نداءات التهدئة، بل على العكس زاد من عدوانه، لذلك مصيره الهزيمة.. يجب ألا يكون لانقلابي مثله دور في مستقبل ليبيا".

السراج وتبون بحثا بالجزائر آخر مستجدات الملف الليبي (الفرنسية)

السراج بالجزائر

من ناحية أخرى، بدأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع وفد مرافق، زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من رئيسها عبد المجيد تبّون.

وقالت مصادر في حكومة الوفاق للجزيرة إن هدف الزيارة هو التشاور مع الجانب الجزائري بشأن التطورات التي شهدتها الساحة الليبية، وبحث سبل حل الأزمة.

وأضافت المصادر أن استجابة حكومة الوفاق لدعوة الرئيس تبّون نابعة من أهمية الدور الذي تضطلع به السلطات الجزائرية في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وكانت الجزائر قد استقبلت في وقت سابق رئيس مجلس النواب بطبرق عقيلة صالح للغاية نفسها.