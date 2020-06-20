وصفها بـ "الدولة المارقة".. بومبيو يحض الأوروبيين على اختيار الحرية في مواجهة "طغيان" الصين

ألقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة أحد أشد خطاباته ضد الصين، حاضّا أوروبا على اختيار "الحرية" بدلا من "الطغيان" الذي تريد فرضه تلك الدولة التي وصفها بأنها "مارقة".

وتوجّه بومبيو إلى الأوروبيين خلال قمة كوبنهاغن للديمقراطية المنعقدة عبر الإنترنت، قائلا "الحزب الشيوعي الصيني يريد إجباركم على الاختيار" بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف "لا يمكن الموازنة بين الخيارين دون التخلي عن هويتنا. الديمقراطيات التي تعتمد على الأنظمة السلطوية لا تستحق أن تحمل ذلك الاسم". ويأتي ذلك قبيل قمة يوم الاثنين بين رؤساء المؤسسات الأوروبية ورئيس الحكومة الصينية لي كي تشيانغ.

وتابع الوزير الأميركي "آمل أن أستمع إلى مزيد من التصريحات العامة من أوروبا حول موضوع التحدي الصيني" معتبرا أنه "يجب الحديث بوضوح حتى لا يُترك أي مجال للالتباس في الاختيار بين الطغيان والحرية".

وتنتقد الولايات المتحدة منذ عدة أشهر أوروبا بسبب إظهارها "ضعفا" في مواجهة الصين خشية خسارة حق النفاذ إلى سوقها الكبير.

وقد شغل هذا الخلاف حيّزا بارزا في النقاشات التي جمعت بومبيو بنظرائه الأوروبيين يوم الاثنين الماضي.

من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبل ذلك اللقاء "يجب على الاتحاد أن يحدد موقعه في وقت يُمثل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين المحور الأساس للسياسة الدولية، ومع تزايد الضغوط من أجل اختيار أحد المحاور" معبرا في الوقت نفسه عن رفض "الانخراط في أي حرب باردة" ضد العملاق الصيني.

وعقب اللقاء، قال بوريل إنه اقترح "مواصلة الحوار الثنائي مع الصين" دون الحصول على إجابة مباشرة من الطرف الأميركي.

بومبيو أعاد اتهام الصين بالمسؤولية عن انتشار فيروس كورونا عالميا (غيتي)

فاعل مارق

وعدّد وزير الخارجية الأميركي الجمعة جميع المسائل التي تُلقي بلاده باللوم فيها على الصين، وهي -كما قال- كثيرة.

واعتبر بومبيو أن الحزب الشيوعي الصيني "فاعل مارق" لأنه "أعلن نهاية الحرية في هونغ كونغ" في "انتهاك" لالتزاماته الدولية.

أما الرئيس الصيني شي جين بينغ -الذي فضّل أن يُطلِق عليه لقب "الأمين العام" للتشديد على دوره بصفته زعيما للحزب الحاكم- فقد اعتبره بومبيو أنه "أعطى الضوء الأخضر للقيام بانتهاك حقوق الإنسان على نطاق غير مسبوق منذ الحرب العالمية" ضد المسلمين الإيغور.

كما اتهم وزير الخارجية الأميركي الجيشَ الصيني بالتسبب في "تصعيد التوتر الحدودي مع الهند، وعسكرة بحر جنوب الصين".

وذكّر بومبيو -الذي يُعد أحد أكبر معادي الصين بإدارة ترامب، ويَعتبر منذ وقت طويل أن بكين أول منافس إستراتيجي لواشنطن- أن الولايات المتحدة تُحمّل الصين مسؤولية "الكذب حول فيروس كورونا المستجد، والتسبب بانتشاره في أنحاء العالم".

كما دان "الضغوط" المسلطة على الدول للسماح بنشاط عملاق الاتصالات الصيني هواوي، معتبرا أن هذه الشركة تمثل "أداة تجسس لصالح الدولة" أسسها النظام الشيوعي.

وقال الوزير الأميركي للأوروبيين إن السلطات الصينية تهاجم "بشكل سافر" سيادتهم الاقتصادية عبر "شراء بنى تحتية حيوية" على غرار ميناء بيريه اليوناني.

واعتبر بومبيو في هذا السياق أن "أي استثمار لشركة صينية عامة يجب النظر إليه بعين الشك".

وأكد أنه أوصل هذه الرسالة "شديدة الصراحة" إلى يانغ جيشي المسؤول الصيني الرفيع بالخارجية خلال اجتماع أزمة استمر أكثر من ست ساعات الأربعاء في هاواي، وأنه أعلم حكومته بضرورة مراقبة التحركات المقبلة لبكين عن كثب، من انتشار كوفيد-19 في هونغ كونغ وصولا إلى التوتر مع الهند.

ومن الواضح أن ذلك اللقاء لم يقد إلى تخفيف التوتر الشديد بين واشنطن وبكين.