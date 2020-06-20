القتلى من المعارضة.. انفجار يستهدف حافلة لقوات النظام السوري في درعا

قالت مصادر للجزيرة إن 15 جنديا من الفيلق الخامس التابع لقوات النظام السوري قتلوا جراء تفجير استهداف حافلتهم بريف درعا الشرقي، وهو الفيلق الذي أنشأته روسيا.

وأضافت المصادر أن عملية استهداف الحافلة بالقرب من بلدة كحيل شرقي درعا أسفرت أيضا عن سقوط عدد كبير من الجرحى.

وأوضحت المصادر أن القتلى هم من عناصر المعارضة الذين انضموا إلى الفيلق الخامس -الذي تديره القوات الروسية بشكل مباشر- بعد اتفاق التسوية الذي أجري بين المعارضة والنظام منتصف عام 2018.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الحادث جاء جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق وفجرت عن بعد، مشيرا إلى أن الانفجار خلف 19 جريحا، بعضهم في حالات خطرة.

وكان النظام قد استعاد درعا مهد انتفاضة 2011 من أيدي الفصائل المعارضة في صيف 2018 بدعم من موسكو.

وتتعرض قوات النظام لهجمات لا تعلن عنها أي جهة، ففي مطلع مايو/أيار الماضي خطف مسلحون مجهولون 9 من ضباط الشرطة، قبل إعدامهم بإطلاق النار عليهم، وفق المرصد.