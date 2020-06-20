بعد لجوء مصر لمجلس الأمن.. مغردون يحملون السيسي مسؤولية ضياع مياه النيل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بحالة من الجدل، بعد إعلان الخارجية المصرية عن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي ودعوته إلى التدخل من أجل التأكيد على مواصلة التفاوض "بحسن نية" والتوصل إلى حل "عادل ومتوازن" لقضية سد النهضة الإثيوبي.

وحمل مغردون الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظامه المسؤولية عن ضياع حقوق مصر المائية، في حين أعلن آخرون وقوفهم خلف الرئيس معربين عن قناعتهم بأن الجيش المصري قادر على تدمير السد.

قرار القاهرة اللجوء إلى مجلس الأمن جاء بعد تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرا حول سد النهضة، ووفقا لبيان صادر عن الخارجية فإن "كافة الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ".

وتعتمد مصر بشكل شبه كامل على النيل في الحصول على ما يلزمها من المياه العذبة، وترى أن السد يمثل تهديدا وجوديا محتملا. وتقول إنها تحرص على التوصل لاتفاق ملزم قانونا يضمن الحد الأدنى من تدفق مياه النيل مع إنشاء آلية لحل النزاعات قبل أن يبدأ تشغيل السد الإثيوبي.

اتهامات إثيوبية

في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو أن بلاده ستبدأ عملية ملء خزان سد النهضة في يوليو/تموز المقبل سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، في وقت تدعو مصر مجلس الأمن الدولي إلى التدخل من أجل استئناف المحادثات.

واتهم الوزير الإثيوبي مصر بالمبالغة في دعايتها بشأن سد النهضة، وبأنها تخوض مقامرة سياسية وفق تعبيره، مضيفا أن بلاده لن تطلب الإذن من أحد لتنفيذ مشاريع تنموية على مواردها المائية.

وبعد يوم من تقدم مصر بطلب إلى مجلس الأمن، وجه السيسي القوات المسلحة بالاستعداد للدفاع عن الأمن القومي داخل وخارج حدود الوطن.

وقال السيسي خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية "الجيش المصري من أقوي جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".

وقد ساهمت تصريحات السيسي في زيادة الجدل، في وقت رحب بها آخرون واعتبروها دليلا على قوة مصر وجيشها، تساءل آخرون هل من المنطق أن تهدد إثيوبيا مصر من الجنوب، فيتفقد السيسي قواته على الحدود مع ليبيا في الغرب.

وعبر كثير من المغردين عن انزعاجهم من أداء الرئيس وفريق التفاوض المصري في أزمة سد النهضة، مؤكدين أن السيسي تنازل عن حقوق مصر المائية بتوقيعه على اتفاقية المبادئ عام 2015.

كل ما أثيوبيا 🇪🇹 تتعنت ضد مصر

#السيسي يتفقد القوات في قاعدة محمد نجيب في الغرب جوار ليبيا 🇱🇾 حرفيا أحمد حلمي في المشهد ده pic.twitter.com/umtcSz3E5R — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) June 20, 2020

مسافة السكة

الجيش قادر يقوم بعملية داخل او خارج حدوده

الجيش رشيد يعمل ولا يهدد

السيسي حلها

من حق اثيوبيا ان تبحث عن مصالحها

قول والله العظيم لن نمس مياه النيل في مصر مزيج من التصريحات الفاشلة لجنرال فاشل أضاع حق مصر في مياه النيل ولا زال الفشل مستمرا#سد_النهضه#السيسي pic.twitter.com/9Yi6MHcgeJ — أسامة جاويش Osama Gaweesh (@osgaweesh) June 20, 2020

#سد_النهضه

المادة العاشرة من اتفاقية المبادئ ليس فيها مجلس الأمن

10- مبدأ التسوية السلمية للمنازعات:

– تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا. إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال. — سليم عزوز (@selimazouz1) June 20, 2020

الثعبان الأقرع عمرو أديب في مداخله مع سامح شوخري بيقوله إيه الأوراق اللي في إيد مصر دلوقت ؟؟ قاله هنبلغ مجلس الأمن بما حدث من تعنت أثيوبيا وفشل المفاوضات معهم وإصرارهم علي ملئ السد بقرار أحادي !! عداك العيب وأزح يامصر#نازلين_٣٠_٦_بالكمامات_يا_صلاح #نازلين_٣٠_٦_بالكمامات_يا_صلاح — Nonaa (@nonaawarda) June 19, 2020

آن للمفاوض أن يتنحي …

يحث أ.عماد حسين المصريين علي الوقوف صفا واحدا خلف الرئيس في مفاوضات #سد_النهضة، وينسي أنه نفس المفاوض الذي خدر المصريين بالوهم ٦سنوات حول"التزام اثيوبيا بمصلحة مصر"، وهو نفس المفاوض الذي رهن اسم مصر بجيب مجرم الحرب حفتر في ليبيا، وبالفشل ٧سنوات في سيناء.. https://t.co/TC6ollTip4 — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) June 20, 2020

من أعظم المشاهد كاريكاتورية، كان مشهد السيسي الهُمام وهو يُملي القسَم على "آبي أحمد" بألا يضر مصر. لو كان "مرسي" من فعلها، لهاج وماج عليه السيساوية إلى أن مات.

الآن مهما ذهبت مصر في وباء العطش والإذلال، سيجد السيساوي مبررًا وأعذارًا لوليه. إذ همه الأول السيسي وليس مصر.#سد_النهضة pic.twitter.com/sEjwRdxKmj — Aβυ Yσυşşef (@discas520) June 13, 2020

فشل اجتماع وزراء الري حول #سد_النهضة بالأمس ليس مفاجئا

الحكومة المصرية اعترفت بذلك#اثيوبيا استخدمت الاجتماع لتأكيد قرارها تعبئة السد دون اتفاق

المفاوضات هدفها استهلاك الوقت فقط

التعنت الاثيوبي غير المبرر يؤكد المخططات الاقليمية لحصار مصر مائيا واقتصاديا وافقارها واضعافها — Abdelfattah Fayed عبدالفتاح فايد (@fayednet) June 10, 2020

المفاوضات التي تستجديها #مصر من #إثيوبيا حول #سد_النهضة عدمية القيمة، فكل مسؤولي اثيوبيا قالوها صراحة أن السيسي وقع تنازل عن حق #مصر في مياه #النيل واشربوا من البحر وقال وزير خارجية اثيوبيا منذ ٣ سنوات #جيش_مصر أضعف من مواجهتنا والسيسي يخدع شعبه.. ما يجري إلهاء لا أكثر ولا أقل — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) June 9, 2020

بدورهم يصر أنصار السيسي على أن مصر وجهت ضربة قوية لإثيوبيا بعد توجهها إلى مجلس الأمن، وأن هذه الخطوة ستجبر أديس أبابا على احترام المفاوضات وعدم اتخاذ خطوات أحادية.

وعبر آخرون عن اطمئنانهم من انتصار مصر في النهاية بسبب ذكاء الرئيس وقوة الجيش المصري "العظيم" الذي ترك إثيوبيا تشيد السد ليقوم بهدمه لاحقا ليتكبدوا خسائر فادحة، على حد قولهم.

الي الامام والتخلي عن الإلتزامات السابقه ، ولذلك ليس أمام مصر سوي اللجوء إلي مجلس الأمن ليضع حدا لهذه العنجهية وتحدي الدول المعنيه — مصطفى بكري (@BakryMP) June 19, 2020

عاجل:

تقدمت مصر لطلب لمجلس الامن لاحاطه علمآ بعدم وصول كل من مصر والسودان واثيوبيا الى أتفاق

وأعلامه ان افعال اثيوبيا تكدر السلم والأمن الدوليين، ولكى يقف مجلس الأمن الى مسؤلياته للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وأجبار اثيوبيا على عدم اتخاذ أى اجراء احادى "نبره مصر قويه جدآ"✌️🇪🇬 — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@EsllGladii) June 19, 2020

انا مطمن ان شاء الله عشان ربنا حفظ بلدنا وعشان فيها جيش عظيم ورئيس زعيم قايد تحيا مصر يحيا جيش مصر #سد_النهضه pic.twitter.com/NbTCy3CmoC — محمود عبد الوهاب (@mmrr114) June 20, 2020

يوميات قرد

عاجل

مصر تحيل ازمة سد النهضه

الي مجلس الامن

قضي الامر الذي كنتم فيه تستفتون

الملف برمته في مجلس

معناه ان اثيوبيا هاتاخد علي دماغها

وكانت خايفه من مجلس الامن لانه ملزم

لان القضيه تهدد الامن والسلم العالمين

هاتتحط تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحده الملزم — Mohamad altowmY##جبهة تويتر # (@Ma41Mohamed) June 19, 2020