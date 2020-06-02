للمرة الأولى.. الاحتلال ينشئ وحدة تحقيق واستخبارات بالضفة وواشنطن تطلب إبطاء الضم

أعلنت إسرائيل فتح مكتب جديد للتحقيق والاستخبارات بالضفة الغربية، في حين ذكرت مصادر إسرائيلية أن واشنطن طلبت إبطاء عملية ضم أجزاء من الضفة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها افتتحت اليوم الثلاثاء "وحدة للتحقيق والاستخبارات في مديرية الضفة الغربية"، وذكرت أنها افتتحت الوحدة الجديدة في مجمع خاص، تم بناؤه وهو مجهز بكافة الوسائل التكنولوجية المتطورة والمتقدمة.

ولم توضح الشرطة الإسرائيلية إذا كانت لهذه الخطوة علاقة بنيّة الحكومة الإسرائيلية ضم أجزاء من الضفة الغربية في يوليو/تموز المقبل.

وتنوي إسرائيل ضم كل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأراض عليها عشرات القرى الفلسطينية، بما يعادل نحو 30% من مساحة الضفة الغربية.

وقالت الشرطة إن الوحدة الجديدة تتكون من 15 محققا وشرطيا سريا، موضحة أنها ستعمل في مجالي التحقيق والاستخبارات الخاصة بأنشطة المقاومة الشعبية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى "مثل الجريمة ودخول الفلسطينيين إلى إسرائيل بشكل غير شرعي والجرائم الزراعية".

ولفتت الشرطة الإسرائيلية إلى أن هذه الوحدة تعمل للمرة الأولى في الضفة الغربية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967، ومنذ ذلك الحين تنتشر فيها قوات من الجيش وشرطة حرس الحدود الإسرائيلية.

طلب أميركي جديد

وبينما تتهيأ إسرائيل لتنفيذ عملية الضم؛ قال تقرير إسرائيلي إن مسؤولين في البيت الأبيض طلبوا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إبطاء عملية ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية.

وأشارت القناة الإسرائيلية 13 إلى إن هذا الأمر أُثير خلال محادثة عبر الهاتف جرت الاثنين بين نتنياهو وجاريد كوشنر كبير مساعدي الرئيس الأميركي وصهره، والمبعوث الأميركي آفي بيركوفيتس، وسفير واشنطن بإسرائيل ديفيد فريدمان.

وذكرت أن الأمر ذاته أُثير في لقاء بين فريدمان ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في إسرائيل.

وأضافت أن المسؤولين الأميركيين أرادوا الاستماع من نتنياهو وغانتس عن مخططاتهما بشأن ضم أراض بالضفة الغربية.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي -لم تحدد اسمه- قوله إن الانطباع السائد هو أن البيت الأبيض يريد إبطاء العملية قبل اتخاذ قرار نهائي.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الفرصة تاريخية لبسط السيادة على أراضي الضفة المحتلة.

وأوضح نتنياهو -في تغريدات عبر حسابه بتويتر- أنه عقد لقاء مع رئيس الكنيست ياريف ليفين ورؤساء البلدات الإسرائيلية بالضفة.

وأكد نتنياهو التزامه بإجراء مفاوضات على أساس خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرا إلى استمرار المباحثات مع الطرف الأميركي.

وكان نتنياهو أعلن في أكثر من مناسبة أن الحكومة الإسرائيلية تريد الشروع في عملية الضم، التي ستشمل 30% من مساحة الضفة الغربية، في يوليو/تموز المقبل، بيد أن القناة الإسرائيلية قالت إن إدارة ترامب لم تقرر بعد إذا كانت ستمنح نتنياهو الضوء الأخضر لعملية الضم.

أما القيادة الفلسطينية فقد أعلنت الشهر الماضي أن منظمة التحرير الفلسطينية في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة بسبب قرارات الضم الإسرائيلية.

هدم منزلين بالقدس

من جهة أخرى، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في حي جبل المكبر بالقدس المحتلة بدعوى عدم الترخيص.

وترفض سلطات الاحتلال معظم الطلبات المقدمة في هذه المناطق من قبل الفلسطينيين للبناء فيها بذرائع مختلفة.

كما قامت بتصعيد عمليات الهدم في القدس والمناطق الواقعة في إطار المنطقة "ج" بالضفة الغربية بحجة عدم الترخيص.

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن زيادة وتيرة هدم منازل الفلسطينيين في بلدة جبل المُكبر (جنوبي القدس المحتلة) تمثل تطهيرا عرقيا يستهدف تهجير المقدسيين.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع -في تصريح صحفي- إن ازدياد وتيرة هدم البيوت بحجة البناء من دون ترخيص، في جبل المكبر، تستهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني بحجج واهية.

وأضاف أن هذه السياسة جريمة لا يمكن الصمت عليها أو السماح باستمرارها، مؤكدا ضرورة إطلاق يد المقاومة، وسرعة التدخل لحماية الفلسطينيين.

ويقول مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (حكومي) إن عدد المنازل المهدومة منذ احتلال إسرائيل للقدس عام 1967 بلغ أكثر من 1900 منزل.