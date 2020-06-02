أفغانستان.. المبعوث الأميركي يتفاءل بقرب بدء محادثات السلام

قال المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد إنه رغم الحاجة إلى الإفراج عن مزيد من السجناء، إلا أن عمليات الإفراج الأخيرة والمستوى المنخفض نسبيا من العنف قد يبشران ببدء محادثات السلام بين الحكومة وحركة طالبان.

وفي تصريحات للصحفيين الاثنين، قال خليل زاد، الذي ساعد في التوسط لإبرام اتفاق في فبراير/شباط بين الولايات المتحدة وطالبان بشأن سحب القوات، إن الحكومة الأفغانية أفرجت عما يتراوح بين 2400 و2500 من أسرى طالبان منذ الاتفاق، وأطلقت الحركة بدورها سراح أكثر من 400 محتجز.

وتابع قائلا "نحن في وضع جيد"، وأضاف أن مستويات العنف في أفغانستان ظلت منخفضة نسبيا منذ وقف إطلاق النار في عيد الفطر.

وقال خليل زاد أيضا "نحن متفائلون بأننا في النهاية نمضي قدما نحو بدء المفاوضات بين الأفغان".

وأكد المبعوث الأميركي أن بلاده تحاول المساعدة في حل قضية السجناء، مضيفا "نأمل أن يبقى العنف منخفضا. لذا، مع إطلاق سراح السجناء، يمكننا البدء في مفاوضات بين الأفغان".