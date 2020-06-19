وكالة الطاقة الذرية تكثف الضغوط على إيران لتفتيش موقعين قديمين

تبنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة قرارا يدعو رسميا إيران للسماح بتفتيش موقعين يشتبه في قيامهما بأنشطة نووية غير معلنة في الماضي، في وقت حذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الوكالة من أن أي قرار ضد بلاده سيؤدي إلى انهيار الاتفاق النووي.

وأضاف وزير الخارجية، في تغريدة، أن طهران لا تُخفي شيئا في برنامجها النووي، وأن مفتشي الوكالة عملوا في بلاده طيلة السنوات الخمس الماضية.

ودعا ظريف مجلس حكام الوكالة إلى عدم السماح لمن أسماهم "أعداء الاتفاق النووي" بتعريض مصالح طهران للخطر، وطالب الدول الأوروبية بألا تكون أداة لتنفيذ المخططات الرامية لتقويض الاتفاق، كما قال.

وتبنى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يدعو إيران للسماح بتفتيش موقعين يشتبه بقيامهما بأنشطة نووية غير معلنة في الماضي.

وهو أول قرار ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012. وتم تبنيه خلال اجتماع لمجلس الحكام في مقر الوكالة في فيينا، في ظل تصاعد التوتر حول برنامج إيران النووي في الأشهر الماضية.

ووافق مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة على القرار، وذلك في تصويت عارضته الصين وروسيا، وقد امتنعت دول أخرى عن التصويت.

وزير الخارجية الإيراني دعا الدول الأوروبية إلى احترام اتفاق عام 2015 النووي (غيتي)

تمديد الحظر

وتشتبه الوكالة الذرية في أن هناك أنشطة يحتمل أن تكون لها صلة بتطوير أسلحة نووية نُفذت أوائل العقد الأول من القرن في هذين الموقعين.

لكن إيران أشارت إلى أن الوكالة الدولية تسعى إلى دخول الموقعين بناء على المعلومات الإسرائيلية، وهو ما تصفه بأنه أمر غير مقبول، كما تقول أيضا إن ملف الوكالة حول أنشطتها القديمة قد أغلق.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان عن أمله في أن تتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي سياق مواز، قالت الخارجية الفرنسية إن باريس ولندن وبرلين ستجري محادثات اليوم لتحديد إستراتيجيتها بشأن إيران للشهور المقبلة.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية وقبلت فيه بوضع قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول أجل حظر للأسلحة فرضته الأمم المتحدة على طهران. وتقول الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 إنها ترغب في تمديد الحظر.

وإذا لم يمدد مجلس الأمن الدولي الحظر، فإن واشنطن هددت باللجوء إلى آلية حددها الاتفاق النووي تقضي بالعودة الفورية لفرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران. ومن المرجح أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى انهيار الاتفاق النووي.