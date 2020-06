تعاون تاريخي بين بريطانيا وقطر.. سرب مشترك لطائرات "تايفون" يبدأ التحليق

بدأت القوات الجوية الملكية البريطانية والقوات الجوية الأميرية القطرية تسيير سرب مشترك لطائرات تايفون باسم "السرب رقم 12″، في إطار التعاون العسكري بين الجانبين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الاستعدادات لتسليم دولة قطر أول طائرة بريطانية من طراز "تايفون" عام 2022، في إطار صفقة بقيمة 5.1 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 6.3 مليارات دولار) بين الجانب القطري وشركة "بي أي إي سيستمز" البريطانية للصناعات العسكرية.

وتشمل الصفقة شراء 24 مقاتلة من طراز "تايفون" و9 طائرات تدريب من طراز "هوك تي".

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن السرب رقم 12 يعد "شاهدا على صداقتنا والتزامنا الدائمين تجاه قطر، الدولة الوحيدة التي تمتلك المملكة المتحدة سربا مشتركا معها". وأضاف أن القوتين الجويتين ستحميان معا الشعبين وتؤمنان المصالح المشتركة عبر الشرق الأوسط، وفقا لما جاء في بيان للقوات الجوية البريطانية اليوم الجمعة.

