بعد مقتل 4 ضباط.. الجيش اليمني يقتل 6 من المسلحين الحوثيين

أعلن الجيش اليمني، في وقت متأخر من مساء الخميس، مقتل ستة من مسلحي جماعة الحوثي، في محافظة الحديدة غربي البلاد، بعد ساعات من إعلانه مقتل أحد قياداته العسكرية وثلاثة ضباط في معارك منفصلة ضد الحوثيين.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة (التابعة للجيش) -في بيان على موقعه الإلكتروني- إن ستة من مسلحي الحوثي لقوا مصرعهم، أثناء محاولتهم التسلل لخطوط التماس بين الجانبين، في شارع صنعاء جنوبي الحديدة.

وأضاف -نقلا عن مصدر عسكري لم يسمه- أن "العناصر الحوثية حاولت التسلل، إلا أن قوات الجيش تعاملت معها وتمكنت من قتل ستة، وأسر مسلح واحد بعد إصابته".

وتسيطر جماعة الحوثي على مدينة الحديدة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، إضافة إلى مينائها الإستراتيجي، في حين تسيطر القوات الحكومية على مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية.

وتتبادل الحكومة والحوثيون الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي للبلاد، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق وقع بالعاصمة السويدية ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش، الخميس، مقتل أحد قياداته العسكرية وثلاثة ضباط في معارك ضد مسلحي جماعة الحوثي.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي للجيش إنه "تم اليوم (أمس الخميس) في مدينة مأرب (شرق) تشييع جثمان العميد الركن حميد بن منصور القائفي مستشار قائد العمليات المشتركة (بوزارة الدفاع).

وأضاف المركز الإعلامي في البيان كذلك أنه تم تشييع جثامين الرائد عبد الفتاح أبو راس، والملازم بلال محمد جابر، والملازم صلاح حميد.

وأشار البيان إلى أن "الأربعة سقطوا في معارك استكمال تحرير الوطن من المليشيا الحوثية المتمردة".

ولم يتطرق إلى زمن أو مكان مقتل الضباط الأربعة، غير أن مواجهات عنيفة دارت خلال الأيام الماضية في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء بين الجيش والحوثيين، خلفت خسائر بشرية من الطرفين.

وتسببت الحرب المستمرة للعام السادس في تردي الأوضاع في اليمن، حيث بات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ عام 2015 ينفذ تحالف سعودي إماراتي عمليات عسكرية باليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظا، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.