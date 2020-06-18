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مقتل عماني على حدود الإمارات والسلطنة تأسف وتتابع الملابسات

عمانيون استنكروا إطلاق النار من الجانب الإماراتي حسب قولهم (مواقع التواصل)
عمانيون استنكروا إطلاق النار من الجانب الإماراتي حسب قولهم (مواقع التواصل)
18/6/2020

قالت سفارة سلطنة عمان في أبو ظبي إنها تابعت ببالغ الأسف واقعة مقتل مواطن عماني بإطلاق نار في المنطقة الحدودية بين السلطنة ودولة الإمارات مساء الثلاثاء الماضي.

وأضافت السفارة -في بيان نشر على تويتر- أنها تأسف لما حدث وتؤكد متابعتها لتفاصيل وملابسات الحادث منذ وقوعه مع الجهات المعنية في دولة الإمارات، وذوي المواطن العماني.

وكانت مواقع عمانية تناقلت خبر مقتل المواطن الذي قالت إن اسمه سيف بن راشد الشحي في ولاية دبا عند الحدود بين السلطنة والإمارات.

وذكر بعض تلك التقارير المحلية أن المواطن تجاوز السياج الحدودي وتعرض لإطلاق النار من الجانب الإماراتي، غير أن الملابسات لم تتضح.

وسجل عمانيون تفاعلاتهم مع الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي عبر وسم "قتل مواطن في دبا".

واستنكر معلقون إطلاق النار من قبل الجانب الإماراتي حسب قولهم، ورأوا أنه كانت لدى السلطات الإماراتية بدائل أخرى للتعامل مع الموقف إذا ثبت أن المواطن العماني قد تجاوز الحدود.

https://twitter.com/PvnIdh4QuH0lkak/status/1273569280232169474

 

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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