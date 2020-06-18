مقتل عماني على حدود الإمارات والسلطنة تأسف وتتابع الملابسات

قالت سفارة سلطنة عمان في أبو ظبي إنها تابعت ببالغ الأسف واقعة مقتل مواطن عماني بإطلاق نار في المنطقة الحدودية بين السلطنة ودولة الإمارات مساء الثلاثاء الماضي.

وأضافت السفارة -في بيان نشر على تويتر- أنها تأسف لما حدث وتؤكد متابعتها لتفاصيل وملابسات الحادث منذ وقوعه مع الجهات المعنية في دولة الإمارات، وذوي المواطن العماني.

وكانت مواقع عمانية تناقلت خبر مقتل المواطن الذي قالت إن اسمه سيف بن راشد الشحي في ولاية دبا عند الحدود بين السلطنة والإمارات.

وذكر بعض تلك التقارير المحلية أن المواطن تجاوز السياج الحدودي وتعرض لإطلاق النار من الجانب الإماراتي، غير أن الملابسات لم تتضح.

تابعت سفارة سلطنة عُمان في ابوظبي – ببالغ الأسف – تعرض المواطن العماني لاطلاق نار في المنطقة الحدودية بين السلطنة ودولة الامارات العربية المتحدة والذي أدى الى مقتله مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٠م، وتأسف السفارة لما تعرض له المواطن. — سفارة سلطنة عُمان – أبوظبي (@OmanEmb_Ad) June 18, 2020

وسجل عمانيون تفاعلاتهم مع الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي عبر وسم "قتل مواطن في دبا".

واستنكر معلقون إطلاق النار من قبل الجانب الإماراتي حسب قولهم، ورأوا أنه كانت لدى السلطات الإماراتية بدائل أخرى للتعامل مع الموقف إذا ثبت أن المواطن العماني قد تجاوز الحدود.

بطائرة مسيرة تقوم الجارة ب #قتل_مواطن_في_دبا فما هو العذر فرد مدني أعزل يقتل هذا الأسلوب الوحشي أين التسامح الذي يتغنون به… نعم هم متسامحون مع الهندوس واليهود والنصارى والبوذيين أما المسلمين لا.. هذه الحادثة لايجب ان تمر مرور الكرام و #قضية_الموقوف_عبدالله_الشامسي لم تنتهي بعد pic.twitter.com/EoDSFexp9U — خليفة العمراني (@kanmqqr27) June 17, 2020

#قتل_مواطن_في_دبا .. هل السياج الحدودي الذي اراد عبوره بين اسرائيل وفلسطين ام بيننا وبينهم من نحن ومن هم؟ هل تقاس الامور بنفس مقاييس الصهيونية ؟ ام تجمعنا روابط الجيرة والدين والاخوة ، إلا توجد طريقة لاستيقاف المتسلل غير الإصابة في الصدر ليس في سواها من الجسد؟ pic.twitter.com/S007GQeJJx — Hamed (@hs121sh) June 18, 2020

باقات ورد وكراسي وفناجين قهوة على الخط الحدودي الفاصل بين دولتي هولندا وبلجيكا

أما في "الله أكبر يا خليجٍ ضمنا" و"بلاد العُربِ أوطاني" سياجٌ وجوازات وأسئلة وتفتيشٌ بالكلاب والأجهزة الضخمة ورصاصة تقضي على نبض قلبك إذا شبرت شبراً بغير إذن.#بلاد_العرب_أكفاني#قتل_مواطن_في_دبا pic.twitter.com/pQibHCey8m — بن خرباش (@alkamzariali) June 18, 2020

#قتل_مواطن_في_دبا

تسللت لحدود السلطنه قوارب إماراتية بالآلاف

وتسلل إماراتيون كثر قضاياهم موجوده بالمنافذ

ولم يشهر أحد بوجههم السلاح

والشهيد كان فقط يحتاج للقبض عليه لا إراقة دمه

وإراقة دمه لها أهداف نفسية شبيهة بما يقومون به من تجاوزات وترويع ضد المواطن العماني في حدودهم

عصابه pic.twitter.com/HwqRjPZ9PX — أبو مستهيل (@abu_musthil) June 18, 2020

https://twitter.com/PvnIdh4QuH0lkak/status/1273569280232169474