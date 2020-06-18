بالفيديو.. فصيل عراقي يتبنى قصف أهداف أميركية والكاظمي يتوعد

تبنى فصيل مسلح عراقي يطلق على نفسه "عصبة الثائرين" مسؤولية قصف أهداف أميركية في البلاد ومن بينها قاعدة التاجي العسكرية ومطار بغداد، في حين توعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمحاسبة الجهات التي تقف وراء هذا القصف.

وبث الفصيل مقطعا مصورا عبر تليغرام يظهر استهدافه طائرة أميركية بقاعدة التاجي العسكرية شمالي العاصمة.

وكانت القوات الأميركية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر انزلاق الطائرة عن المدرج، واصطدامها بجدار أثناء هبوطها في قاعدة التاجي، مما أدى إلى نشوب حريق صغير وأضرار في هيكلها.

ومساء أمس الأربعاء سقطت أربعة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء والتي تضم السفارة الأميركية وبعثات أخرى بالعاصمة دون أي خسائر، في وقت عثرت قوات الأمن على منصة إطلاق قرب معسكر الرشيد جنوبي بغداد، بحسب بيان لخلية الإعلام الأمني.

وتعرضت المنطقة الخضراء -التي تضم أيضا مكاتب حكومية- لهجمات صاروخية مرارا لم تسفر عادة سوى عن أضرار طفيفة.

توعد الكاظمي

وردا على ذلك توعد رئيس الوزراء بمحاسبة الجهات التي استهدفت المنطقة الخضراء مساء الأربعاء، واعتبر أنها تسعى إلى تهديد استقرار ومستقبل العراق.

وأضاف الكاظمي في تغريدة على حسابه في موقع تويتر "لن أسمح لجهات خارجة على القانون باختطاف العراق من أجل إحداث فوضى وإيجاد ذرائع لإدامة مصالحها" مشددا على أن هذا الأمر لا تهاون فيه.