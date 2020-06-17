عملية "إيريني" ترصد وصول طائرات عسكرية من شرق المتوسط إلى قاعدة قرب بنغازي

قالت قيادة عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي -للجزيرة- إنها رصدت وصول طائرات عسكرية من منطقة شرق المتوسط إلى قاعدة تقع قرب مدينة بنغازي (شرقي ليبيا)، الخاضعة لسيطرة قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

وأضافت قيادة العملية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحظر الأممي لتسليح ليبيا، أنها نقلت المعلومات بشأن تلك الطائرات إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا لإجراء مزيد من التحقيقات.

وأشارت قيادة إيريني إلى أنها نفذت منذ بدء مهامها في عرض السواحل الليبية منذ شهر تقريبا 130 عملية، شملت منع تهريب النفط وتوقيف سفن يشتبه في خرقها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. وقالت إن السفن التي يشتبه في تهريبها السلاح تنتمي لدول عدة.

وأكدت أن العملية الأوروبية ليست موجهة ضد أي دولة، وأن مهمتها تنحصر في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي أيا كانت الجهة المتورطة.