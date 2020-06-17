إصابة أول وزير عراقي بفيروس كورونا والسلطات ترجح استمرار تفشيه حتى نهاية 2021

أصيب أول وزير في الحكومة العراقية وأفراد أسرته بفيروس كورونا، في حين رجح وزير الصحة العراقي حسن التميمي أن يستمر تفشي الفيروس في البلاد حتى نهاية العام 2021.

وقال مصدر طبي حكومي لوكالة الأناضول التركية إن الفحوصات أثبتت إصابة وزير النقل ناصر بندر وأفراد أسرته بفيروس كورونا، دون أن تتوفر بعد أي تفاصيل بشأن حالته الصحية.

ويعتبر ناصر بندر أول وزير عراقي تُعلن إصابته بكورونا منذ ظهور الجائحة، بينما سجلت إصابة نائبتين في البرلمان عن تحالف "القوى العراقية" بالفيروس خلال الأسبوع الجاري وهما وحدة الجميلي ومحاسن دلي.

وتأتي الإصابات بين مسؤولي البلد وسط تزايد وتيرة الحالات المسجلة في العراق خلال الأسابيع القليلة الماضية، عقب تخفيف السلطات القيود المفروضة للوقاية من الجائحة.

وفي هذا الإطار، رجح وزير الصحة والبيئة في العراق حسن التميمي أن يستمر تفشي فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية العام 2021.

وقال التميمي في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء إن "التعايش والتعامل مع فيروس كورونا أصبح أمرا واقعيا.. ويجب على أي شخص أن يتعامل مع الآخرين على أنهم مصابون، والتعامل مع أي من أفراد الأسرة على أنه مصاب"، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية بارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي.

وأضاف أن "الوزارة ستعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مخالف لإرشادات الوقاية الصحية والإجراءات المرافقة لحظر التجوال الجزئي".

وسجل العراق اليوم أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا إذ بلغت 1554 حالة، إلى جانب 61 وفاة، مما رفع مجمل الإصابات إلى 24 ألفاً و254، بينها 773 وفاة، و10770 حالة شفاء.