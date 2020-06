من جديد.. ترامب يهدد بولتون بعواقب نشر كتاب عن عمله بالبيت الأبيض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون سيخالف القانون، وقد يواجه "مشكلة جنائية" إذا لم يوقف نشر كتاب ينتقد الرئيس بشدة.

وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض إن أي محادثات أجرياها كانت سرية.

وذكر وزير العدل وليام بار، في حديثه بالمؤتمر نفسه، أن بولتون لم يكمل العملية اللازمة لنشر كتابه وأن الوزارة تحاول حمله على حذف المعلومات السرية.

ورغم تهديدات ترامب المتكررة، يبدو أن بولتون ما زال مصرا على نشر كتابه الذي يحمل عنوان "ذا روم وير إت هابند" (الغرفة التي حدث فيها) في 23 يونيو/حزيران الجاري.

وغردت مارثا راداتز المذيعة في قناة "إيه بي سي ABC" الأميركية على حسابها في تويتر بالقول إنها جلست للتو مع بولتون لإجراء مقابلة حصرية معه. ووصفته بـ "الرجل الذي لا يريدك الرئيس أن تسمعه".

He’s the man the president doesn’t want you to hear.

I just sat down with John Bolton, Pres. Trump’s former trusted adviser, for an exclusive one-on-one interview—with no question off limits.

Watch the special event Sunday at 9/8c on ABC. pic.twitter.com/VAdtK30f3Z

— Martha Raddatz (@MarthaRaddatz) June 15, 2020