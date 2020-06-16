من جديد.. ترامب يهدد بولتون بعواقب نشر كتاب عن عمله بالبيت الأبيض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون سيخالف القانون، وقد يواجه "مشكلة جنائية" إذا لم يوقف نشر كتاب ينتقد الرئيس بشدة.

وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض إن أي محادثات أجرياها كانت سرية.

وذكر وزير العدل وليام بار، في حديثه بالمؤتمر نفسه، أن بولتون لم يكمل العملية اللازمة لنشر كتابه وأن الوزارة تحاول حمله على حذف المعلومات السرية.

ورغم تهديدات ترامب المتكررة، يبدو أن بولتون ما زال مصرا على نشر كتابه الذي يحمل عنوان "ذا روم وير إت هابند" (الغرفة التي حدث فيها) في 23 يونيو/حزيران الجاري.

وغردت مارثا راداتز المذيعة في قناة "إيه بي سي ABC" الأميركية على حسابها في تويتر بالقول إنها جلست للتو مع بولتون لإجراء مقابلة حصرية معه. ووصفته بـ "الرجل الذي لا يريدك الرئيس أن تسمعه".

He’s the man the president doesn’t want you to hear. I just sat down with John Bolton, Pres. Trump’s former trusted adviser, for an exclusive one-on-one interview—with no question off limits. Watch the special event Sunday at 9/8c on ABC. pic.twitter.com/VAdtK30f3Z — Martha Raddatz (@MarthaRaddatz) June 15, 2020

وذكرت دار نشر سايمون آند شوستر في بيان صحفي الجمعة أن كتاب بولتون يقدم شهادة مطلعة عن "عملية صنع القرار غير المتسقة والمتخبطة" للرئيس ترامب.

وقالت أيضا إن الكتاب يسرد بالتفصيل معاملات ترامب مع الصين وروسيا وأوكرانيا وكوريا الشمالية وإيران والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وأضافت دار النشر "هذا هو الكتاب الذي لا يريدك دونالد ترامب أن تقرأه".

ومضت تقول "ما شهده بولتون أثار دهشته.. رئيس همه الوحيد هو انتخابه لفترة جديدة، حتى لو كان ذلك يعني تعريض الأمة للخطر أو إضعافها".

وفقا للناشر، يقول بولتون في كتابه "على أن أقدح زناد فكري لتحديد أي قرار مهم اتخذه ترامب خلال فترة خدمتي من دون أن يكون خاضعا لحسابات إعادة انتخابه".

وأقال الرئيس مستشاره في سبتمبر/أيلول، في ظل خلافات حادة حول مجموعة واسعة من تحديات السياسة الخارجية.

وبولتون ثالث مستشار للأمن القومي بإدارة ترامب خلال 519 يوما. وكان مراقبا دقيقا يحرص على تدوين الملاحظات، وشاهدا على عدد من اجتماعات السياسة الخارجية المهمة.