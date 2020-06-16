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من جديد.. ترامب يهدد بولتون بعواقب نشر كتاب عن عمله بالبيت الأبيض

بولتون غادر منصبه يوم 10 سبتمبر/أيلول الماضي (رويترز)
بولتون غادر منصبه يوم 10 سبتمبر/أيلول الماضي (رويترز)
16/6/2020

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون سيخالف القانون، وقد يواجه "مشكلة جنائية" إذا لم يوقف نشر كتاب ينتقد الرئيس بشدة.

وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض إن أي محادثات أجرياها كانت سرية.

وذكر وزير العدل وليام بار، في حديثه بالمؤتمر نفسه، أن بولتون لم يكمل العملية اللازمة لنشر كتابه وأن الوزارة تحاول حمله على حذف المعلومات السرية.

ورغم تهديدات ترامب المتكررة، يبدو أن بولتون ما زال مصرا على نشر كتابه الذي يحمل عنوان "ذا روم وير إت هابند" (الغرفة التي حدث فيها) في 23 يونيو/حزيران الجاري.

وغردت مارثا راداتز المذيعة في قناة "إيه بي سي ABC" الأميركية على حسابها في تويتر بالقول إنها جلست للتو مع بولتون لإجراء مقابلة حصرية معه. ووصفته بـ "الرجل الذي لا يريدك الرئيس أن تسمعه".

 

وذكرت دار نشر سايمون آند شوستر في بيان صحفي الجمعة أن كتاب بولتون يقدم شهادة مطلعة عن "عملية صنع القرار غير المتسقة والمتخبطة" للرئيس ترامب.

وقالت أيضا إن الكتاب يسرد بالتفصيل معاملات ترامب مع الصين وروسيا وأوكرانيا وكوريا الشمالية وإيران والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وأضافت دار النشر "هذا هو الكتاب الذي لا يريدك دونالد ترامب أن تقرأه".

ومضت تقول "ما شهده بولتون أثار دهشته.. رئيس همه الوحيد هو انتخابه لفترة جديدة، حتى لو كان ذلك يعني تعريض الأمة للخطر أو إضعافها".

وفقا للناشر، يقول بولتون في كتابه "على أن أقدح زناد فكري لتحديد أي قرار مهم اتخذه ترامب خلال فترة خدمتي من دون أن يكون خاضعا لحسابات إعادة انتخابه".

وأقال الرئيس مستشاره في سبتمبر/أيلول، في ظل خلافات حادة حول مجموعة واسعة من تحديات السياسة الخارجية.

وبولتون ثالث مستشار للأمن القومي بإدارة ترامب خلال 519 يوما. وكان مراقبا دقيقا يحرص على تدوين الملاحظات، وشاهدا على عدد من اجتماعات السياسة الخارجية المهمة.

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