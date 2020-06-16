المقابر الجماعية بترهونة.. حكومة الوفاق تطلب مساعدة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعو لتحقيق عاجل

طلبت حكومة الوفاق الوطني الليبية رسميا من الأمم المتحدة مساعدتها بالتحقيق في المقابر الجماعية التي عثر عليها في مدينة ترهونة بعد تحريرها من قبضة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وفيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق عاجل، باشرت السلطات الليبية ملاحقة المشتبه بضلوعهم في هذه الجرائم.

فقد أكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن السلطات الليبية طلبت مساعدة البعثة الأممية في البلاد للتحقيق في المقابر الجماعية التي اكتشفت في ترهونة (80 كيلومترا جنوب شرق طرابلس) عقب استعادتها في الرابع من الشهر الجاري.

وقال أيضا إن البعثة الأممية في تواصل مع السلطات الليبية لتحديد نوع المساعدة التي يمكن أن تقدمها للتحقيقات.

وكانت حكومة الوفاق بعثت الأحد برسالة إلى مجلس الأمن الدولي طالبته فيها بإحالة ملف المقابر الجماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي ذلك بعد العثور على 11 مقبرة جماعية تضم نحو 160 جثة، وتؤكد مصادر ليبية أن العديد من الجثث المكتشفة تعود لمدنيين أعدمتهم مليشيا الكاني بشبهة معارضتهم لها، كما أن بعض هذه الجثث تعود لأسرى حرب.

وأكدت مصادر ليبية أن المعاينات الأولية تظهر أن العديد من الضحايا دفنوا أحياء، في حين قتل آخرون بالرصاص.

تحقيق فوري

وفي نفس الإطار، دعا الاتحاد الأوروبي اليوم إلى إجراء تحقيق فوري بشأن المقابر الجماعية في ترهونة وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.

وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -في بيان- إن العثور على مقابر جماعية تسبب في حالة انزعاج كبيرة، مطالبا الأطراف المتصارعة في ليبيا إلى الالتزام بمسؤولياتهم وفق القانون الدولي، والتوصل إلى توافق بخصوص بخصوص إنهاء العنف ووقف إطلاق النار في البلاد.

وفي وقت سابق، طالب كبار أعضاء البرلمان الأوروبي الخبراء بإعطاء الإمكانيات للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

وأعربت رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ماريا أرينا، ورئيسة وفد العلاقات مع البلدان المغاربية وأندريا كوزولينو، عن صدمتهما العميقة لاكتشاف القبور الجماعية في ترهونة.

كما أعلنتا دعمهما دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء تحقيق مستقل بهذا الشأن تحت رعاية أممية، كما أيدتا الدعوات لبدء حوار سياسي هادف، وإنهاء الإفلات من العقاب، وإقامة العدل في ليبيا، ودعم منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية.

من جهتها، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات حفتر بالتحقيق سريعا في أدلة تشير إلى أن مقاتلين تابعين لها عذبوا مقاتلين معارضين وأعدموهم ومثلوا بجثثهم.

وفي تقرير لها، دعت المنظمة حفتر إلى تحميل قواته المسؤولية عن أي جرائم حرب يرتكبونها ويروجون لها على الإنترنت، وأشارت إلى أن قيادة قواته تتجاهل تلك الجرائم، وأن على المحاكم الدولية والمحلية تحميلها مسؤولية التواطؤ في ارتكاب هذه الانتهاكات.

أوامر اعتقال

وقد أصدرت النيابة العامة في ليبيا أمس أوامر بالقبض على عشرين من قادة المليشيا التابعة لحفتر التي كانت تسيطر على ترهونة، بتهمة ارتكاب جرائم قتل جماعي بالمدينة.

ونشر مكتب النائب العام بيانا أورد فيه أسماء المشتبه بمسؤوليتهم عن المقابر الجماعية في ترهونة، وفي مقدمتهم أبناء الكاني الذين كانوا يديرون المدينة بقبضة من حديد، ويقمعون أي تحرك مناهض لسلطة حفتر.

وأرفق البيان صور المتهمين الرئيسيين محمد خليفة الكاني، وعبد الرحمن الكاني، وعمر الكاني، إضافة إلى 17 متهما آخرين.

وما تزال السلطات تحقق في مصير العديد من الأشخاص المختفين الذين كانوا معتقلين بسجون ترهونة.

يُذكر أن قادة مليشيا الكاني -الذين نجوا من عمليات قوات الوفاق الأخيرة- لجؤوا إلى مدن شرق البلاد بينها أجدابيا وبنغازي.