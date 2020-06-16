كورونا.. الصين تكافح لاحتواء الوباء العائد وبريطانيا تبدأ استخدام عقار جديد

أعلنت بلدية بكين مساء اليوم أن العاصمة الصينية ستعيد إغلاق كل مدارسها وجامعاتها بعد ازدياد عدد الإصابات بوباء "كوفيد-19″ فيها. وفي بريطانيا أُعلن البدء فورا في وصف منشط " ديكساميثازون" للمصابين بالفيروس.

وقامت سلطات بكين بفحص عشرات آلاف السكان بعد رصد 106 إصابات جديدة بالفيروس في خمسة أيام وحضت السكان على تجنب السفر "غير الضروري" خارج المدينة ومنعت سكان المناطق التي تفشى فيها الوباء من مغادرة العاصمة.

وقالت شين بي مساعدة الأمين العام للبلدية إن أي شخص يحتاج فعلا لمغادرة بكين عليه أن يقدم نتيجة فحص أجري في الأيام السبعة الأخيرة يثبت عدم إصابته بالفيروس.

عقار

وفي بريطانيا، أعلن وزير الصحة مات هانكوك الثلاثاء أن بلاده ستبدأ فورا وصف منشّط "ديكساميثازون" لمرضى "كوفيد-19″، بعدما أظهر اختبار أنه أنقذ حياة ثلث المرضى الذين يعانون من الأعراض الأكثر خطورة.

وأضاف أن لديهم الآن 200 ألف جرعة جاهزة للاستخدام ويعملون مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية ليشمل العلاج المعتاد لكوفيد-19 "ديكساميثازون"، اعتبارا من بعد ظهر الثلاثاء.

وقاد البحثَ الذي نشر اليوم فريقٌ من جامعة أوكسفورد تموّله الحكومة البريطانية بشكل جزئي.

وزارة الصحة البريطانية بدأت الثلاثاء وصف منشط "ديكساميثازون" للمصابين بكورونا (غيتي)

الحصيلة العالمية

وعلى المستوى العالمي، أودى فيروس كورونا المستجد حتى الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش بحياة ما لا يقل عن 436 ألفا و813 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول. وسُجّلت رسميا أكثر من 8 ملايين و48 ألفا و880 إصابة، في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 3 ملايين و681 ألفا و400 حالة على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، في حين تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع المخالطين للمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

وسجلت الولايات المتحدة، وهي الدولة الأكثر تضررا من حيث الوفيات والإصابات منذ مطلع فبراير/شباط 116 ألفا و127 وفاة من أصل مليونين و114 ألفا و26 إصابة، وتعافى 576 ألفا و334 شخصا على الأقل.

وبعد الولايات المتحدة، تأتي البرازيل بتسجيلها 43 ألفا و595 وفاة من أصل 888 ألفا و271 إصابة تليها بريطانيا مع 41 ألفا و736 وفاة من أصل 296 ألفا و857 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34 ألفا و371 وفاة (237 ألفا و290 إصابة)، وفرنسا مع 29 ألفا و436 وفاة (194 ألفا و175 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83 ألفا و221 إصابة تعافى منها 78 ألفا و377 شخصا.

عمال مهاجرون وأسرهم ينتظرون وصول وسائل النقل إلى محطة للسكك الحديدية للعودة إلى ولاية أوتار براديش بالهند (رويترز)

الناتو يستعد

في أوروبا، وافق البرلمان المجري اليوم على إلغاء سلطات الطوارئ الممنوحة للحكومة لمواجهة كورونا، والتي أثارت مخاوف دولية من تعزيز رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان قبضته على السلطة.

ويجري حلف شمال الأطلسي (ناتو) استعدادات لمواجهة موجة ثانية محتملة من الوباء، إذ قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، اليوم إن وزراء دفاع الحلف يعتزمون الموافقة على خطة عمليات بهذا الخصوص الأربعاء. ومن المنتظر بناء مخزون من التجهيزات الطبية وإنشاء صندوق أزمة.

وأوضح ستولتنبرغ أن الهدف من ذلك هو أن يتمكن الحلف من تقديم المساعدات التي قد تكون مطلوبة، في الوقت والمكان المناسبين.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الأميركتين كاريسا إتيان اليوم إن المنطقة تقترب بسرعة من تسجيل أربعة ملايين حالة إصابة بالفيروس وإن الجائحة مستمرة في التسارع.

وأضافت في إيجاز صحفي عبر الإنترنت من منظمة الصحة للبلدان الأميركية ومقرها واشنطن إن البرازيل بها 23% من حالات الإصابة التي زادت على 3 ملايين و800 ألف في الأميركتين، وبها أيضا 23% من حالات الوفاة التي تقارب 204 آلاف حالة في المنطقة.

الدول العربية

في الدول العربية، سجلت الجزائر اليوم 11 وفاة و116 إصابة وتعافي 107، ليبلغ إجمالي الإصابات 11 ألفا و147، توفي منها 788، وتعافى 7 آلاف و842.

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا (حكومية) في اليمن تسجيل 6 وفيات، و41 إصابة، إضافة إلى تعافي 12.

وسجلت مصر وهي أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان أكثر من 46 ألف إصابة وقرابة 1700 حالة وفاة من حيث الجملة، حسب الأرقام الرسمية. وبذلك تُعد مصر أكبر الدول المتأثرة بالوباء في أفريقيا.

وطالبت نقابة الأطباء المصريين الثلاثاء بالإفراج عن خمسة أطباء محتجزين لانتقادهم إدارة الدولة لأزمة كورونا.

وسجل العراق 60 حالة وفاة بكورونا الثلاثاء، و1385 إصابة في حصيلة يومية تعتبر الأعلى بالبلاد منذ ظهور الفيروس فيها.

وسجلت الصومال 16 إصابة، ورصد الأردن إصابتين بالفيروس وتعافي حالة واحدة.

ورصدت تونس اليوم 15 إصابة لتبلغ جملة الإصابات ألفا و125، بينها 49 وفاة و1002 حالة شفاء.

وفي قطر، أفادت وزارة الصحة، في بيان، بتسجيل أربع وفيات، و1201 إصابة، إضافة إلى ألف و780 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 82 ألفا و77، بينها 80 وفاة، و60 ألفا و461 حالة شفاء.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 41 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء كورونا إلى 1052 حالة و4267 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 136 ألفا و315 حالة. ولفتت إلى تسجيل 1650 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 89 ألفا و540.

وأعلنت إمارة دبي اليوم أنها "تمضي نحو التعافي من أزمة كورونا"، مشيرة إلى تسجيلها زيادة في معدلات الشفاء وتراجعا كبيرا في أعداد الإصابات المكتشفة.

وتستعد وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة موجة ثانية متوقعة من كورونا في حال استمرت أعداد الإصابات بالفيروس بالارتفاع، وتقوم فرق الوزارة ولجنة الوبائيات ببحث الوضع الوبائي الحالي في فلسطين والسيناريوهات المحتملة، وذلك مع تسجيل أعداد متزايدة من الإصابات.

آسيا وأفريقيا



وفي أفريقيا، من المقرر أن ترفع تنزانيا مجموعة كبيرة من القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا بحلول نهاية الشهر الجاري، على الرغم من بعض الشكوك حول ما إذا كان الوضع آمنا للقيام بذلك.

وفي قارة آسيا، تخشى الهند القلقة من نقص عدد الأَسِرّة في المستشفيات والفرق الطبية بسبب تفشي كورونا، تفاقم الأزمة الصحية مع الأمطار الموسمية السنوية والأمراض التي تجلبها، إذ يُصاب أكثر من نصف مليون شخص سنويا في الهند بأمراض كحمى الضنك والملاريا بسبب الأمطار التي تهطل على البلاد من يونيو/حزيران وحتى سبتمبر/أيلول، وهي التهابات تشبه عوارضها وباء "كوفيد-19″، من الحمى وصعوبة التنفس وفقدان الشم والتذوق.