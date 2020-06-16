بعد أسابيع من التردد.. ترامب يخضع لمطلب إصلاح الشرطة الأميركية

بعد أسابيع من التمسك بالدفاع عن الشرطة الأميركية عقب مقتل جورج فلويد يوم 25 من الشهر الماضي، يوقع الرئيس دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أمرا تنفيذيا يحدد من خلاله رؤيته لإصلاح أجهزة الشرطة.

وكان فلويد -وهو مواطن أسود- قد توفي بمدينة مينيابوليس بعدما ضغط رجل شرطة أبيض بركبته على رقبته لتسع دقائق أثناء اعتقاله، وأثار بث فيديو للحادثة احتجاجات واسعة امتدت إلى مئات المدن الأميركية اعتراضا على معاملة أفراد الشرطة للأقلية السوداء، خاصة الرجال منهم.

ودفعت حادثة قتل ريتشارد بروكس، وهو رجل أسود غير مسلح، قبل أيام في مدينة أتلانتا إلى تجديد الحديث عن "وحشية الشرطة"، وسط تزايد دعوات إصلاح الشرطة في مختلف الولايات.

وتحدث مسؤولون كبار بالبيت الأبيض عن مضمون الأمر التنفيذي، وأكدوا أنه سيعتمد على ثلاث نقاط أساسية:

أولا: رفع مؤهلات أفراد الشرطة، والتأكيد على تلقيهم التعليم والتدريب المناسب.

ثانيا: إنشاء قاعدة بيانات لتعقب أفراد الشرطة المتهمين بسوء السلوك وانتهاك حقوق المواطنين خاصة السود منهم. وسيتم تبني أساليب تمنع هذه العناصر من الانتقال من جهاز شرطة إلى جهاز آخر.

ثالثا: إرسال أخصائيين اجتماعيين مع أفراد الشرطة في الحالات المشتبه في علاقتها بمشاكل الصحة النفسية أو العقلية.

وكان الرئيس الأميركي قد أكد في مناسبات عدة منذ مقتل فلويد على ضرورة دعم أجهزة وأفراد الشرطة بالنظر إلى خطورة المهام الملقاة على عاتقهم، في الوقت الذي انتقد فيه ترامب المتظاهرين ووصفهم بالفوضويين ومثيري الشغب.

ورفض ترامب مسبقا أي نداءات بتخفيض تمويل أجهزة الشرطة، وكرر وصف نفسه بأنه رئيس يدعم "دولة النظام والقانون".

وقال ترامب للصحفيين أمس "سأتحدث عن أشياء كنا نراقبها ونشاهدها خلال الأسابيع الأخيرة، وسوف يكون لدينا بعض الحلول الجيدة. نحن نحتاج رجالا جيدين في أجهزة الشرطة، وأغلب ما لدينا جيدون، لكن دعني أقول وبكل تأكيد إنهم جيدين في أغلبهم، لكن سنجعلهم أفضل مما هم عليه الآن".

الشرطة تواجه المحتجين الذين أغلقوا الطرق في أتلانتا بعد مقتل بروكس (رويترز)

تحركات ومبادرات

وأصبحت قضية إصلاح الشرطة محور نقاش سياسي ساخن بسبب مقتل فلويد وبروكس، ويبحث مجلسا الشيوخ والنواب عدة تشريعات منفصلة تهدف إلى حظر الخنق، وحظر أوامر عدم اتخاذ أي إجراءات عقابية في قضايا استهلاك المخدرات، وإضعاف الحصانات التي يتمتع بها أفراد الشرطة.

وسارعت ولايات عديدة إلى تبني إصلاحات لشرطتها المحلية، حيث تبنت ولاية نيويورك الجمعة سلسلة تدابير تهدف لوقف عنف الشرطة، من أهمها منع أفراد الشرطة من استعمال الخنق، وإلغاء مادة قانونية تحمي عناصر الشرطة المتهمين بسوء التصرف، وشفافية سجلات أفراد الشرطة التي كانت سرية.

وقرر مجلس العاصمة واشنطن تبني إصلاحات خاصة بالشرطة، تتضمن أيضا حظر استهداف الرقبة، وإلزام الشرطة بعرض الأسماء والصور التي التقطتها الكاميرات المثبتة في أجسام الضباط بعد أي حادثة وفاة أو استخدام مفرط للقوة.

كما حظرت واشنطن كذلك حيازة إدارات الشرطة بها للأسلحة العسكرية المقدمة من البنتاغون.

مظاهرات حاشدة ضد العنصرية في أنحاء أميركا (الفرنسية)

معوقات قوية

من ناحية أخرى، تقف الاتحادات العمالية المهنية الخاصة بأفراد الشرطة عائقا هاما أمام تنفيذ الكثير من مبادرات الإصلاح خلال السنوات الماضية.

وتربط اتحادات الشرطة علاقات طبية بالحزبين الرئيسيين، فيتودد الديمقراطيون تقليديا للاتحادات العمالية لأهداف تصويتية انتخابية صرفة، في حين يُقدم الجمهوريون على دعم التشريعات الداعمة لأفراد الشرطة والأجهزة الأمنية بصفة عامة.

كما تتصف الشرطة الأميركية بالطبيعة اللامركزية، فتتوزع أجهزة ووحدات الشرطة، المحلية في جوهرها، على أكثر من 18 ألف وحدة، أغلبها وحدات صغيرة العدد، وهو ما يُصعب من تبني كل الوحدات مبادرات الإصلاح.