القواعد الأكثر أهمية في ليبيا.. صراع المواقع والمسارات العسكرية

وسط تحولات متسارعة على الأرض، تشهد ليبيا صراعا للفوز بأكثر المواقع أهمية، وخاصة القواعد العسكرية الجوية منها والبحرية والبرية.

وأتاحت الانتصارات العسكرية الأخيرة لحكومة الوفاق الوطني على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر السيطرة على قاعدة الوطية الجوية القادرة على تغطية كل الغرب الليبي، في حين يستمر الأخير في السيطرة على عدة قواعد وسط وشرقي البلاد على غرار قاعدة الجفرة الجوية التي تتطلع قوات الوفاق لضمها إلى مجال نفوذها.

ويعيد صراع المواقع ومسارات العمليات العسكرية إلى الواجهة محاولات السيطرة على القواعد الأكثر أهمية، لا سيما مع تحول تركيا إلى طرف فاعل بالمشهد الليبي بعد الاتفاقية الدفاعية التي أبرمتها أواخر العام الماضي مع حكومة الوفاق.