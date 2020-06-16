العنصرية في أميركا.. قانون رئاسي لإصلاح الشرطة والمسيرات مستمرة

كشف مسؤول في البيت الأبيض الأميركي أن القانون الذي سيعلنه الرئيس دونالد ترامب اليوم الثلاثاء لإصلاح الشرطة سيركز على عدة جوانب، وسط توقعات بأنه لن يرضي المحتجين وأن المسيرات المناهضة للعنصرية ستستمر.

وقال للصحفيين إن الأمر التنفيذي الذي يعتزم ترامب توقيعه يركز على ثلاثة جوانبك تبني ممارسات أفضل، تبادل للمعلومات بشأن عناصر شرطة لهم سوابق في اللجوء إلى القوة المفرطة، التركيز على قضايا تتعلق بالصحة العقلية.

وأكد هذا المسؤول أن الأمر التنفيذي تمت صياغته بالتشاور مع جهات إنفاذ القانون، وعائلات ضحايا عنف الشرطة.

وأفاد مراسل الجزيرة في واشنطن بأن الأمر التنفيذي سيثير جدلا، لأن رغبة البيت الأبيض في الإصلاح لم ترق إلى مطالب المحتجين، ولا مطالب بعض المشرعين الجمهوريين.

وأضاف أن الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب تعتزم المصادقة على قانون يعيد النظر بعمل الشرطة الأميركية.

وسيعقد ترامب مؤتمرا صحفيا بهذا الخصوص اليوم، وكان قد قال في تعليقات للصحفيين إن مقتل ريتشارد بروكس (27 عاما) برصاص الشرطة ليل الجمعة في أتلانتا كان بمثابة موقف رهيب ومقلق للغاية.

وطالبت أسرة بروكس خلال مؤتمر صحفي أمس بالعدالة وإجراء "تغيير جذري" في عمل الشرطة، وقالت "ثقتنا في قوة الشرطة انهارت".

كما نظم أكثر من ألف شخص مسيرة إلى مبنى الكونغرس في أتلانتا مركز ولاية جورجيا أمس، وقالت رئيسة البلدية كيشا بوتمس إنها ستصدر سلسلة أوامر إدارية للتعجيل بمراجعة عمل الشرطة.

وفي مدينة لوس أنجلوس، قال مسؤولون إنهم يحققون في ظروف وفاة الشاب الأسود روبرت فولر بعد أن وجد مشنوقا على شجرة قرب مبنى مجلس مدينة بالمديل في ولاية كاليفورنيا.

ويأتي التحقيق الشامل بعد ضغوط من عائلة فولر ومسؤولين محليين وأعضاء بالكونغرس، حيث كانت السلطات المحلية قد أفادت في تحقيقات أولية سابقة بأنه انتحر، لكن عائلته تقول إن طريقة وفاته غير منطقية.