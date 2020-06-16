الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية واسعة ضد أهداف سعودية والتحالف يؤكد اعتراض صاروخ باليستي ومسيّرات

أعلنت جماعة الحوثيين عن تنفيذ سلاح الجو التابع لهم ما وصفوها بـ"عملية واسعة استهدفت مرابض الطائرات ومخازن التسليح وأهدافا عسكرية سعودية حساسة في خميس مشيط بعسير"، في حين أعلن التحالف السعودي الإماراتي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ومسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية واسعة على مرابض الطائرات ومخازن التسليح وأهداف عسكرية حساسة أخرى في خميس مشيط مساء أمس".

وأوضح أن العملية "تم تنفيذها بخمس طائرات مسيرة نوع كي2″، مؤكدا أن "الإصابة كانت دقيقة". وأشار إلى أن ذلك يأتي "ردا على التصعيد الجوي الكبير للعدوان وعلى مجازره المستمرة والمتوالية".

Well.. It has been a WHILE since I woke up horrified. Several hits on military aviation colleague and many others on different parts of Sanaa! Video shows the aviation colleague just minutes ago! #Sanaa #Yemen pic.twitter.com/dYwkpOoS1c — Hana alShowafi (@HanaalShowafi) June 16, 2020

غارات واعتراض لصاروخ ومسيرات

بالمقابل، شنت طائرات التحالف السعودي الإماراتي صباح اليوم الثلاثاء سلسلة غارات جوية على العاصمة صنعاء.

واستهدفت طائرات التحالف بـ5 غارات جوية جبلي عطان والنهدين ومناطق متفرقة من صنعاء.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن 11 مدنيا بينهم ثلاثة أطفال قتلوا جراء غارتين شنتهما طائرات التحالف واستهدفتا سيارة في محافظة صعدة شمالي اليمن.

من ناحية أخرى، أعلن التحالف السعودي الإماراتي اليوم الثلاثاء اعتراض وتدمير صاروخ باليستي قال إن الحوثيين أطلقوه من محافظة صعدة اليمنية باتجاه مدينة نجران جنوبي السعودية.

للدول الذي ما زالت تبيع الاسلحة والصواريخ لتحالف العدوان على #اليمن

هنا أسلحتكم

وهنا قصف تحالف العدوان للعاصمة صنعاء الان

جميعكم شركاء في قتل الشعب اليمني

Sana’a this morning pic.twitter.com/cCWDQ0TaFw — حمزة المطاع 🇾🇪 (@Almutaa__Hamzah) June 16, 2020

وقال بيان للمتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن مجموع الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها باتجاه المملكة واعتراضها (منذ بداية الحرب في 2015) بلغ 313 صاروخا باليستيا، وبلغ مجموع الطائرات من دون طيار التي تم اعتراضها وتدميرها 357، وفق ما ورد في البيان.

كما أعلن التحالف السعودي الإماراتي في بيان منفصل للمتحدث العسكري باسمه تركي المالكي، فجر اليوم الثلاثاء اعتراض وتدمير طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون من اليمن تجاه منطقة عسير جنوبي السعودية.

ولم يحدد البيان عدد هذه الطائرات التي قال الحوثيون إنها أصابت أهدافها بدقة.

وخلفت الحرب المستمرة منذ ست سنوات إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبات 80% من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.