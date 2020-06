الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية واسعة ضد أهداف سعودية والتحالف يؤكد اعتراض صاروخ باليستي ومسيّرات

أعلنت جماعة الحوثيين عن تنفيذ سلاح الجو التابع لهم ما وصفوها بـ"عملية واسعة استهدفت مرابض الطائرات ومخازن التسليح وأهدافا عسكرية سعودية حساسة في خميس مشيط بعسير"، في حين أعلن التحالف السعودي الإماراتي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ومسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية واسعة على مرابض الطائرات ومخازن التسليح وأهداف عسكرية حساسة أخرى في خميس مشيط مساء أمس".

وأوضح أن العملية "تم تنفيذها بخمس طائرات مسيرة نوع كي2″، مؤكدا أن "الإصابة كانت دقيقة". وأشار إلى أن ذلك يأتي "ردا على التصعيد الجوي الكبير للعدوان وعلى مجازره المستمرة والمتوالية".

Well.. It has been a WHILE since I woke up horrified. Several hits on military aviation colleague and many others on different parts of Sanaa!

Video shows the aviation colleague just minutes ago! #Sanaa #Yemen

— Hana alShowafi (@HanaalShowafi) June 16, 2020