مفاوضات سد النهضة.. اجتماع جديد سعيا لتجاوز الخلاف المصري الإثيوبي وأديس أبابا تدعو لمسؤولية مشتركة لإدارة مواسم الجفاف

تعقد إثيوبيا ومصر والسودان اليوم الثلاثاء اجتماعا وزاريا جديدا في محاولة للتغلب على خلاف بدا مستعصيا حول ملء خزان سد النهضة، وتأتي هذه المباحثات بعد فشل الاجتماعات السابقة في التوصل لاتفاق، وذلك وسط توتر وتراشق بالاتهامات بين أديس أبابا والقاهرة.

ومن المقرر أن تواصل الفرق القانونية مداولاتها اليوم، على أن ترفع ما ستتوصل إليه لاجتماع وزراء المياه والري في الدول الثلاث، والذي يعقد عبر تقنية الفيديو بسبب أزمة كورونا.

وكان وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس أعلن أمس في مؤتمر صحفي بالخرطوم عن الاجتماع الوزاري الجديد الذي أكدته لاحقا وزارة المياه والري الإثيوبية.

وأكد عباس استمرار الخلافات بين الدول الثلاث على الجوانب القانونية لعملية تعبئة خزان سد النهضة وتشغيله، رغم أنه تحدث عن إحراز بعض التقدم في الجوانب الفنية خلال هذه المحادثات الثلاثية التي استؤنفت الأسبوع الماضي.

وتدور المحادثات الحالية وسط توتر واتهامات متبادلة بين مصر وإثيوبيا بشأن الطرف المتسبب في تعثر المفاوضات مع اقتراب موعد بدء إثيوبيا تعبئة خزان السد الذي تناهز كلفته 5 مليارات دولار، ويتوقع أن يكتمل العام المقبل.

وبينما أديس أبابا تحمل القاهرة مسؤولية أي تعثر مستقبلي للمفاوضات، يقول وزير الخارجية المصري سامح شكري إنّ تعنت إثيوبيا سيَضطرهم لاتخاذ خيارات أخرى، وقد أشارت القاهرة تحديدا إلى أنها قد تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي.

وتؤكد إثيوبيا أن تعبئة خزان السد ستبدأ في يوليو/تموز، وتخشى مصر أن يؤثر ذلك على حصتها من مياه النيل، علما بأن 90% من احتياجاتها من المياه لسكانها البالغ عددهم 100 مليون تأتي من النيل.

مسؤولية مشتركة

وقد دعت وزارة الري والمياه الإثيوبية إلى اتباع نهج يضمن المسؤولية المشتركة بينها وبين مصر والسودان في حالة حدوث الجفاف، مع الحفاظ على التشغيل الأمثل لسد النهضة.

وفي بيان لها أكدت فيه عقد الاجتماع الوزاري الثلاثي اليوم، قالت الوزارة إن مفاوضات أمس تركزت بشكل أساسي على المناقشات بشأن قواعد إدارة الجفاف أثناء تعبئة وتشغيل سد النهضة.

وأشارت إلى تلخيص القضايا التي تم التوصل إلى تقارب بشأنها، بما في ذلك قواعد ومبادئ التعبئة للمرحلة الأولى، وقواعد إدارة الجفاف وسلامة السدود، والأثر البيئي والاجتماعي.

وفي وقت سابق، قدم السودان ورقة مقترحات في محاولة لتذليل الخلافات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الذي تقدمت أشغاله حتى الآن بنسبة 70%.

وكان التوتر بين مصر وإثيوبيا بلغ حد الحديث عن مواجهة عسكرية بين البلدين، ففي حين أثارت القاهرة احتمال اللجوء للخيار العسكري، أعلنت أديس أبابا أنها مستعدة لمثل هذا السيناريو.