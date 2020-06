مقتل بروكس.. شاهد آخر اللحظات في حياة ثاني شاب أسود تصرعه الشرطة الأميركية في 3 أسابيع

نشرت وسائل إعلام أميركية مقاطع فيديو تظهر الدقائق واللحظات الأخيرة في حياة الشاب الأميركي الأسود ريتشارد بروكس الذي مات مقتولا برصاص الشرطة، بعدما أطلق ضابط شرطة أبيض النار عليه في مدينة أتلانتا يوم الجمعة.

وتظهر المقاطع التي انتشر بعضها على وسائل التواصل الاجتماعي ونشرتها بشكل أوسع "سي إن إن" كيف تطورت المواجهة بين بروكس وشرطيين حضرا بعد اتصال من إدارة مطعم للوجبات السريعة اشتكى من أن رجلا أوقف سيارته في الممر المؤدي للمطعم ثم استغرق في النوم، وبقيت السيارة متوقفة في طابور استلام الطلبات.

ووفقا لمقاطع الفيديو بدأت المواجهة ودية في بدايتها وفقا للكاميرا المثبتة في ملابس الضابط وكاميرا أخرى للمراقبة، حيث قبل الشاب الخضوع لاختبار للكشف عن المخدرات والخمور وتحدث عن عيد ميلاد طفلته.

لكن تسجيل فيديو صوره أحد المارة أظهر مقاومة بروكس لضابط حاول إلقاء القبض عليه وضابط آخر بالموقع قبل أن يتمكن من الفكاك منهما والركض في ساحة لانتظار السيارات ومعه ما بدا أنه مسدس صاعق انتزعه من أحدهما.

Plenty of questions over the death of Rayshard Brooks remain unanswered.

Several videos — filmed by surveillance cameras, police body cameras, dashboard cameras and bystanders — shed light on the 27-year-old's last moments. https://t.co/snuAGrP3OC

— CNN International (@cnni) June 15, 2020