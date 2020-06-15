في الدوحة قريبا.. الحكومة الأفغانية وطالبان تتفقان على بدء الحوار بعد الإفراج عن السجناء

اتفقت الحكومة الأفغانية وحركة طالبان على عقد أول جلسة محادثات بينهما في العاصمة القطرية الدوحة، على أن يسبق اللقاء اكتمال الإفراج عن خمسة آلاف من سجناء طالبان لدى الحكومة.

وقال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين إن الحركة مستعدة لبدء المحادثات مع الحكومة خلال أسبوع من إفراجها عن خمسة آلاف سجين.

وأفرجت الحكومة حتى الآن عن ثلاثة آلاف سجين من طالبان، بموجب اتفاق -بين الولايات المتحدة والحركة- بالدوحة في فبراير/شباط الماضي.

وتضمن الاتفاق خطة لانسحاب القوات الأجنبية، وإجراء محادثات سلام أفغانية أفغانية، تمهيدا لإنهاء الحرب المستمرة منذ 19 عاما.

وقبل أسبوعين، قال المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد -الذي وقع على اتفاق فبراير/شباط مع طالبان- إنه متفائل بقرب بدء المفاوضات بين الأفغان مؤكدا أن بلاده تحاول المساعدة في حل قضية السجناء.