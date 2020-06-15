رئيس الموساد يعتزم لقاء زعماء عرب لبحث خطة ضم أراضٍ بالضفة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) بأن رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين سيجري خلال الأيام المقبلة اتصالات مع رؤساء وزعماء دول عربية -من بينها مصر والأردن- من أجل جس نبض تلك الدول حيال خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وتهدف الاتصالات أيضا -بحسب هيئة البث الإسرائيلية- للاستماع إلى مواقف هذه الدول وخطط ردها، إلى جانب محاولة تخفيف حدة الردود المتوقعة في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ خطة الضم.

وذكرت هيئة البث أنه إذا ما تطلب الأمر فإن رئيس الموساد سيجري جولة خارجية في المنطقة يزور خلالها دولا عربية للهدف نفسه.

ولم تعلق مصر أو الأردن حتى اللحظة على ما أوردته الهيئة.

وأشارت القناة إلى أن كوهين يعبر عن تقديرات أكثر تفاؤلا إزاء ردود فعل الدول العربية ورد الفلسطينيين بشأن مواجهة خطة الضم.

في المقابل، حذر رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) ورئيس هيئة أركان الجيش من احتمال تدهور الأوضاع الأمنية جراء الضم.

ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة أن الحكومة الإسرائيلية تريد الشروع في عملية الضم التي ستشمل 30٪ من مساحة الضفة الغربية في 1 يوليو/تموز المقبل.

والشهر الماضي، أعلنت القيادة الفلسطينية أن منظمة التحرير في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة بسبب خطة الضم.