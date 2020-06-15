احتجاجات السويداء.. أمن النظام السوري يعتدي على متظاهرين وينفذ اعتقالات

هاجمت قوات الأمن التابعة للنظام السوري متظاهرين في مدينة السويداء (جنوبي سوريا) خرجوا في إطار احتجاجات متواصلة للمطالبة بالتغيير والتنديد بتدهور الوضع الاقتصادي، واعتقلوا عددا منهم.

فقد قالت مصادر للجزيرة إن أفراد أمن تابعين للنظام اعتدوا -اليوم الاثنين- على المتظاهرين المعارضين الذي خرجوا في مسيرة جديدة، في حين ذكر ناشطون أنه تم اعتقال أربعة من المحتجين.

وأفاد الناشطون بخروج مظاهرة معارضة للنظام السوري في السويداء اليوم، وأكدوا تعرض المتظاهرين لهجوم من قبل أفراد موالين للنظام، مما أسفر عن حصول مناوشات واشتباكات بالأيدي، مشيرين إلى أن المظاهرة المنددة بسياسات النظام قابلتها مظاهرة مؤيدة له.

ووفق المصدر نفسه، فإن الموالين للنظام والتابعين لحزب البعث تهجّموا على المتظاهرين المطالبين بالتغيير السياسي في ساحة السير، حيث حصلت مناوشات واشتباكات بالأيادي، في ظل تواجد مكثف للأجهزة الأمنية في المكان، كما استخدم الموالون عصيا وأسلحة بيضاء لقمع المحتجين.

ونشرت وسائل إعلام محلية وناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للحظة التقاء المظاهرة المعارضة للنظام السوري والمؤيدة له في إحدى ساحة السير بالمدينة، كما بثّ ناشطون فيديو يوثق لحظة تهجّم مؤيدين للنظام على المتظاهرين المطالبين بالتغيير.

وتخرُج في الآونة الأخيرة في مدينة السويداء مظاهرات سلمية تطالب بالحرية ورحيل رأس النظام السوري بشار الأسد، وتأتي المظاهرات بالتزامن مع انهيار سعر صرف الليرة السورية، وسوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد. وكانت عناصر أمن النظام السوري اعتقلت شابا خلال مظاهرة سابقة في المدينة.