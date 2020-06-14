يبحث التحديات المشتركة.. أرفع مسؤول كويتي يزور العراق منذ تولي الكاظمي رئاسة الحكومة

وصل صباح اليوم الأحد العاصمة بغداد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في زيارة رسمية يتوقع أن يلتقي خلالها كبار المسؤولين العراقيين.

وتعتبر زيارة الصباح الأرفع لمسؤول كويتي منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن الصباح سيلتقي رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان، وسيجري مباحثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وكان الصحاف قال في تصريح صحفي إن وزير خارجية الكويت سيبحث دعم وتعزيز العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها.

وأضاف أن ما سيبحثه الضيف هو "التحديات وإدامة التنسيق في المواقف التي تتطلب دعما مشتركا وتنسيقا مستداما على جميع الصعد".