كورونا.. وضع "مقلق" بأميركا اللاتينية و300 مليون جرعة من لقاح مستقبلي للاتحاد الأوروبي

قالت منظمة الصحة العالمية إن الأميركتين تتحملان العبء الأكبر لوباء فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في الوقت الحالي، حيث توجد في أميركا الشمالية والجنوبية أربع من الدول العشر الأكثر تضررا بالجائحة.

وقال كبير خبراء الطوارئ في المنظمة مايك رايان إن الوضع الحالي في البرازيل -إحدى البؤر الساخنة للفيروس- يثير قلقا متزايدا، خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، لكن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو شكك في آلية إحصاء وفيات الفيروس.

وتتزامن هذه التصريحات مع توقيع كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا اتفاقا مع مجموعة "أسترازينيكا" للأدوية لضمان حصول الاتحاد الأوروبي على 300 مليون جرعة من لقاح مستقبلي محتمل ضد الفيروس، وفق ما أعلنته الحكومة الألمانية أمس السبت.

وأفادت وزارة الصحة الألمانية بأن الاتفاق الموقع بين الدول الأربع والمجموعة التي تأسست عام 1999 نتيجة دمج شركتي "أسترا" السويدية و"زينيكا" البريطانية، ينص على مد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بجرعات من لقاح ضد كورونا فور التوصل إليه.

وقد أودى فيروس كورونا المستجد من ظهوره في ووهان الصينية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحياة أكثر من 427 ألف شخص عبر العالم، وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية.

كما سجلت أكثر من 7.7 ملايين إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، خاصة في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية.

وقد بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى يوم السبت، أكثر من 2.3 مليون شخص، توفي منهم أكثر من 114 ألفا، وفق المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية.

على صعيد آخر، رفعت روسيا أمس السبت الحصيلة الرسمية للوفيات بفيروس كورونا في أبريل/نيسان الماضي بأكثر من الضعف، معلنة عن 2712 حالة وفاة بعدما أدخلت تعديلات على طريقة احتساب الوفيات.

وحذر مسؤولون روس من أن حصيلة الوفيات في مايو/أيار الماضي قد تكون أسوأ في روسيا، ثالثة الدول المتضررة في العالم من حيث عدد الإصابات بأكثر من 520 ألف حالة إصابة.

بؤر جديدة

وفي إيطاليا، ظهرت في الأيام الأخيرة بؤرتان جديدتان لفيروس كورونا في العاصمة روما، إحداها في مستشفى والأخرى في مبنى فرض عليه حجر، مما أثار قلق السلطات الصحية.

ويوجد في البؤرتين الجديدتين أكثر من مئة شخص مصاب، سُجلت خمس وفيات في صفوفهم، وفق ما أعلنته السلطات الصحية في منطقة لاتيوم التي تشمل العاصمة الإيطالية.

أما في فرنسا، فسجلت أمس السبت 24 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى نحو 29.4 ألفا، ويستقر عدد الوفيات الجديدة تحت حاجز 30 وفاة لليوم الرابع على التوالي.

وذكرت الحكومة أن عدد المصابين بالفيروس الموجودين في المستشفيات تراجع بواقع 215 شخصا إلى 10.9 آلاف. كما انخفض عدد المرضى في وحدات العناية المركزة بثمانية ليصل إلى 871، ليواصل الرقمان انخفاضهما على مدى عدة أسابيع.

وفي الصين، فرضت السلطات الصينية أمس السبت عزلا طارئا على أحياء في العاصمة بكين بعد ظهور بؤرة جديدة للفيروس.

وأثار إعلان الحظر في 11 حيا بالعاصمة الصينية بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، مخاوف من انتشار موجة ثانية.

كما أغلقت السلطات سوقا للخضار، وأرجأت عودة تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم، بعد ظهور الإصابات لأول مرة منذ نحو شهرين.

وقالت السلطات الصينية إن أكثر من عشرة آلاف شخص في السوق سيخضعون لاختبار الكشف عن عدوى الفيروس.