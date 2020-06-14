الخزعلي: السعودية والإمارات لم تتقبلا وجود نظام بالعراق تحكمه الأغلبية الشيعية

قال قيس الخزعلي الأمين العام لما يسمى "عصائب أهل الحق" في العراق إن واحدا من المشاريع التي أريد منها تدمير البلاد هو ما أسماه المشروع الخليجي الذي قادته السعودية والإمارات.

وأضاف -في كلمة له أمس السبت- أن السبب في ذلك هو عدم تقبلهم لوجود نظام سياسي في العراق تحكمه الأغلبية الشيعية.

ودعا زعيم "عصائب أهل الحق" وهي إحدى تشكيلات الحشد الشعبي، الحكومة، إلى الفكاك من ضمانات للولايات المتحدة حتى لا تستغل الأخيرة أي اتفاق قد يتم التوصل إليه لتصفية حساباتها مع إيران.

وأضاف قائلا إن قرار خروج القوات الأميركية من العراق نهائي لا رجعة فيه.

يُذكر أن الخزعلي اتهم إسرائيل وأميركا والإمارات بمحاولة إثارة الفوضى والاقتتال الداخلي، عندما شهدت بلاده في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مظاهرات تطالب بالإصلاح السياسي ومحاسبة الفاسدين.