ضحية جديدة لرصاص الشرطة الأميركية.. بروكس قاوم فقتل قبل ساعات من احتفاله بميلاد ابنته والاحتجاجات تشتعل من جديد

اشتعلت الاحتجاجات من جديد في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة بعد حادثة مقتل شاب من أصل أفريقي برصاص شرطي أثناء مطاردته ومحاولة اعتقاله بعد ورود شكوى ضده من أحد المطاعم.

وبدأت تداعيات الحادثة في التتابع بعد فشل الأطباء في إنقاذ حياة ريتشارد بروكس، والإعلان رسميا عن وفاته متأثرا بالرصاص الذي أطلق عليه من قبل الشرطي في عملية مطاردة وقعت مساء الجمعة في أتلانتا.

تفاصيل الحادثة

وفي تفاصيل الواقعة، أفاد تقرير رسمي بأن بروكس (27 عاما) وجد نائما داخل سيارته عند مدخل مطعم للوجبات السريعة وهو ما أعاق طريق الزبائن ودفع موظفي المنشأة إلى الاتصال بالشرطة.

وقال مكتب التحقيقات في جورجيا إن الرجل كان مخمورا وقاوم الشرطة عندما حاولت اعتقاله.

وأشار التقرير إلى أن تسجيلات المراقبة تُظهر أنه خلال محاولة تصديه جسديا لعناصر الشرطة "أمسك بروكس بمسدس صاعق" يعود لأحد الشرطيين "ولاذ بالفرار".

وأضاف "طارد عناصر الشرطة بروكس سيرا على الأقدام. وأثناء المطاردة، التفت بروكس نحو أحدهم ووجه المسدس الصاعق باتجاهه. فاستخدم العنصر سلاحه وأصابه".

ولفت التقرير إلى أن بروكس نُقل إلى مستشفى وخضع لجراحة، لكنه فارق الحياة بعيد ذلك، مضيفا أن أحد العناصر أصيب أيضا.

ويظهر التسجيل الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بروكس على الأرض خارج سيارته وهو يصارع شرطيين اثنين.

وانتزع بروكس صاعقا من نوع "تيزر" من يد أحد الشرطيين، وبعد بضع ثوان تحرر منهما وبدأ في الركض. وأظهر التسجيل بعد ذلك تصويب أحد الشرطيين للصاعق باتجاه بروكس أثناء الركض خلفه، ثم خرج الشرطيان بعد ذلك من إطار التسجيل.

ويُسمع في الفيديو دوي طلقات نارية مع شخص يصرخ "لقد أوقعت به!" وبعدها يظهر بروكس ممددا على الأرض.

وقال المحامون الذين يمثلون أسرة الضحية للصحفيين إن بروكس أب لطفلة صغيرة كانت ستحتفل بعيد ميلادها يوم السبت.

وقالوا إن شرطة أتلانتا لم يكن لها الحق في استخدام القوة الفتاكة حتى لو استخدم المسدس الصاعق ضدها خاصة وأنه سلاح غير مميت.

تداعيات.. احتجاجات وتحقيقات

بدأت الاحتجاجات على مقتل بروكس بعد ظهر السبت في أتلانتا.

وتسبب الحادث باستقالة رئيسة شرطة أتلانتا، وفق ما أعلنت رئيسة بلدية هذه المدينة الواقعة جنوب الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة البلدية كيشا لانس بوتومز إن إريكا شيلدز قادت جهاز شرطة أتلانتا منذ أكثر من 20 عاما.

وكان طُرح اسم بوتومز لمنصب نائب الرئيس المقبل للبيت الأبيض على لائحة المرشح الديمقراطي جو بايدن.

Police Shooting in Atlanta:

– Last night, police shot and killed Rayshard Brooks, a 27-year old black man, while arresting him for failing a sobriety test

– Brooks resisted arrest and stole a taser before getting shot

– Protests expected in Atlanta todaypic.twitter.com/wGzz8PJZF5

