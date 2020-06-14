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سياسة|عُمان

"عُمان نحو التعافي".. السلطنة تطلق مرحلة جديدة للتعامل مع كورونا

سلطان عُمان أمر بإنشاء لجنة لمعالجة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا (الجزيرة نت)
سلطان عُمان أمر بإنشاء لجنة لمعالجة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا (الجزيرة نت)
14/6/2020

أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق اليوم الأحد أوامر بتشكيل لجنة تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19″، بالتزامن مع بدء السلطنة مرحلة جديدة في التعامل مع الجائحة تحت شعار "عُمان نحو التعافي".

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بيانا صادرا عن المكتب الخاص للسلطان أمر فيه بتشكيل لجنة لمعالجة الآثار الاقتصادية التي خلّفها فيروس كورونا، وذلك عبر وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي متسارع.

وكان حساب التواصل الحكومي العُماني قال في تغريدة عبر تويتر أمس السبت، إن منصة "عمان نحو التعافي" منصة تواكب توجيه سلطان عمان هيثم بن طارق بأهمية التعايش والتأقلم مع هذه الأوضاع.

وأضاف الحساب الرسمي أن المرحلة المقبلة ستعكس مرحلة جديدة من الالتزام بالإجراءات الاحترازية على مستوى الحكومة والمجتمع للسعي نحو التعافي التدريجي في مجالات الصحة والمجتمع والاقتصاد.

وتفاعل ناشطون عمانيون عبر تويتر مع وسم "عُمان نحو التعافي"، الذي يأمل العمانيون من خلاله بدء مرحلة جديدة من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما حث مغردون البنوك والجهات التمويلية على مساعدة أصحاب المشاريع ورواد الأعمال.

وأطلق مغردون نداءات بتقديم مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة التي توقفت بسبب الجائحة، وعلق حساب العماني سعيد الراشدي، "رسالة للمقتدرين ماديا، بعد قرارات اللجنة العليا بفتح الكثير من الأنشطة التجارية، ابحث عن من كنت تتعامل معهم بشكل دائم واشترِ منهم، اسعَ إلى إعادة النشاط إلى تجارتهم، أنقذهم من الإفلاس. ولهذه (وفي هذه) الفترة لا تجادلهم في السعر".

المصدر : خدمة سند + وكالات

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