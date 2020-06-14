"عُمان نحو التعافي".. السلطنة تطلق مرحلة جديدة للتعامل مع كورونا

أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق اليوم الأحد أوامر بتشكيل لجنة تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19″، بالتزامن مع بدء السلطنة مرحلة جديدة في التعامل مع الجائحة تحت شعار "عُمان نحو التعافي".

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بيانا صادرا عن المكتب الخاص للسلطان أمر فيه بتشكيل لجنة لمعالجة الآثار الاقتصادية التي خلّفها فيروس كورونا، وذلك عبر وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي متسارع.

وكان حساب التواصل الحكومي العُماني قال في تغريدة عبر تويتر أمس السبت، إن منصة "عمان نحو التعافي" منصة تواكب توجيه سلطان عمان هيثم بن طارق بأهمية التعايش والتأقلم مع هذه الأوضاع.

استجابة للتوجه السامي لجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم بأهمية التعايش والتأقلم مع هذه الأوضاع، وإيذانًا بدخول مرحلة جديدة من الالتزام من أجل الوصول إلى التعافي؛ تنطلق اليوم منصة #عُمان_نحو_التعافي لتعكس كافة الجهود المبذولة لتحقيق تلك الغاية. pic.twitter.com/BG9cGAbilb — عُمان نحو التعافي – Oman To Recovery (@OmanVSCovid19) June 13, 2020

وأضاف الحساب الرسمي أن المرحلة المقبلة ستعكس مرحلة جديدة من الالتزام بالإجراءات الاحترازية على مستوى الحكومة والمجتمع للسعي نحو التعافي التدريجي في مجالات الصحة والمجتمع والاقتصاد.

وتفاعل ناشطون عمانيون عبر تويتر مع وسم "عُمان نحو التعافي"، الذي يأمل العمانيون من خلاله بدء مرحلة جديدة من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما حث مغردون البنوك والجهات التمويلية على مساعدة أصحاب المشاريع ورواد الأعمال.

معاناةُ الكثيرِ من رواد الأعمال بدأت مع حلول الأزمةِ المالية وساءت أكثر مع الإجراءات الاحترازية لجائحة #كورونا ، والمطلوبُ في المرحلةِ الحاليةِ والقادمة من كافة المصارف والجهات التمويلية الوقوفُ فعلياً مع أصحاب تلك المشاريع وعدم الاكتفاءِ بالبهرجة الإعلامية #عمان_نحو_التعافي — عبدالله الراشدي (@AbuWisam444) June 14, 2020

وأطلق مغردون نداءات بتقديم مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة التي توقفت بسبب الجائحة، وعلق حساب العماني سعيد الراشدي، "رسالة للمقتدرين ماديا، بعد قرارات اللجنة العليا بفتح الكثير من الأنشطة التجارية، ابحث عن من كنت تتعامل معهم بشكل دائم واشترِ منهم، اسعَ إلى إعادة النشاط إلى تجارتهم، أنقذهم من الإفلاس. ولهذه (وفي هذه) الفترة لا تجادلهم في السعر".