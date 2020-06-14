عريقات: ضم إسرائيل أراضي بالضفة يعني تدمير السلطة الفلسطينية وإنهاء فرص السلام

حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات من أن تنفيذ مشروع "الضم" الإسرائيلي لأراض بالضفة سيدمر السلطة الفلسطينية وينهي الحل التفاوضي للصراع.

وفي لقاء عقده عريقات الأحد مع صحفيين إسرائيليين وأجانب في مدينة رام الله، قال إن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية "يعني تدمير السلطة الفلسطينية، وستكون هذه نهاية الحل التفاوضي".

وأضاف أنه "إذا أقدم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على ضم إنش (وحدة صغيرة لقياس الطول) واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة فسيكون بذلك قضى على أي احتمال للسلام في المنطقة".

وتابع "إذا نفذ نتنياهو الضم والأبارتايد (الفصل العنصري) فإن عليه التحالف مع منظمة (كاي كاي كاي) الأميركية العنصرية المتطرفة، ويجب أن يكون على استعداد لتحمل مسؤولياته كافة كسلطة احتلال".

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم غور الأردن والمستوطنات بالضفة الغربية مطلع يوليو/تموز المقبل، وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.

وردا على ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه أصبح في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.

مظاهرة بهولندا

وفي سياق مواز، شهدت العاصمة الهولندية أمستردام الأحد مظاهرة منددة بخطط إسرائيل لضم غور الأردن وأراض فلسطينية في الضفة الغربية.

وشارك في المظاهرة -التي نظمتها هيئات مجتمع مدني داعمة لفلسطين- مئات الهولنديين وأفراد من الأقليات في هولندا.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات مثل "حياة الفلسطينيين ثمينة"، و"أوقفوا العنصرية".

كما رفعوا لافتة "لا نستطيع التنفس منذ عام 1948″، في إشارة إلى آخر ما قاله الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد، قبل مقتله على يد الشرطة الأميركية، وأيضا عمليات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم على أيدي "عصابات صهيونية مسلحة" عام 1948، تمهيدا لإعلان قيام دولة إسرائيل في العام ذاته.‎

وأطلق المتظاهرون هتافات تنادي بـ"الحرية لفلسطين" وتؤكد على أنه "لا سلام بدون عدالة".