طال أول سياسي بارز.. العراق يسجّل أعلى حصيلة وفيات وإصابات يومية بكورونا منذ تفشي الوباء

أعلن العراق اليوم تسجيل 58 وفاة و 1259 إصابة جديدة خلال 24 ساعة بفيروس كورونا، في أعلى معدل يومي منذ ظهور الفيروس في البلاد أواخر فبراير/شباط الماضي، في حين أعلن مصدر طبي وفاة السياسي العراقي البارز توفيق الياسري.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أن إجمالي وفيات كورونا ارتفع إلى 608، بينما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 20 ألفا و209 إصابات.

وأكدت الوزارة شفاء 606 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل عدد الذين تعافوا إلى 8121 حالة منذ ظهور الفيروس في العراق، مشيرة إلى أنه تم فحص 9920 شخصا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للفحوص منذ بداية تسجيل المرض في العراق 369 ألفا و870.

وكان العراق قد سجّل السبت 53 حالة وفاة بفيروس كورونا و1180 إصابة جديدة أيضا.

توفي السياسي العراقي توفيق الياسري، عضو الجمعية الوطنية العراقية السابق، بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا، ورقوده في إحدى مستشفيات الديوانية بسببه. pic.twitter.com/SdZ60XGW3e — ahmed.🇮🇶✌️🇮🇶أحمد (@ahmed21380837) June 14, 2020

وفاة زعيم سياسي

وفي سياق متصل، أعلن اليوم وفاة السياسي العراقي زعيم "الائتلاف الوطني الديمقراطي" توفيق الياسري جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي عراقي إن "الياسري فارق الحياة اليوم بعد رقوده في مستشفى الديوانية العام لعدة أيام بسبب إصابته بالفيروس".

وعمل الياسري مستشارا في أول وزارة للداخلية بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، وشغل منصب عضو في الجمعية الوطنية الانتقالية المؤقتة عامي 2004 و2005.

كما شغل منصب مدير دائرة مكافحة الإرهاب في بغداد، ورشح لمنصب وزير الداخلية عام 2011 في حكومة نوري المالكي الثانية، لكنه لم يشغل المنصب.

والياسري هو أول زعيم سياسي يتوفى جراء فيروس كورونا في العراق.

وفي الشأن ذاته، أكد مصدر طبي عراقي استقرار الحالة الصحية لنجم الكرة الدولي السابق أحمد راضي، بعد إصابته بالفيروس.

تخفيف الحظر

وبالتزامن مع ذلك، بدأ العراق اليوم تخفيف قيود الوقاية من كورونا بإنهاء حظر التجوال الشامل المفروض في فيه منذ 30 مايو/أيار الماضي، وبدء حظر جزئي، في وقت تتخوف فيه بغداد من انهيار النظام الصحي في حال تفشي الجائحة بشكل واسع.