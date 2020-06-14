اليمن.. "الانتقالي" المدعوم إماراتيا يستولي على حاويات للبنك المركزي والحكومة تدعو السعودية لموقف واضح

اتهمت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بالتنصل من اتفاق الرياض، ودعت المجتمع الدولي لاعتباره فاقدا للشرعية، وذلك بعدما استولى المجلس على حاويات للبنك المركزي في عدن.

وقال وزير الخارجية محمد عبد الله الحضرمي عبر تويتر إن ما وصفها بمليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي استولت على حاويات تابعة للبنك المركزي اليمني في مدينة عدن، و"تواصل تمردها المسلح وانتهاجها أساليب العصابات".

وأكد الحضرمي أن استمرار هذه المليشيات في تلك الانتهاكات يؤكد تنصلها من اتفاق الرياض وتعطيلها لمؤسسات الدولة.

ودعا السعودية، باعتبارها الضامن لاتفاق الرياض، لاتخاذ موقف واضح وصريح تجاه ممارسات المجلس الانتقالي، كما طالب المجتمع الدولي باعتبار المجلس "متمردا فاقدا لأي شرعية".

وأكد الوزير أن الحكومة قادرة على "التصدي لهذا التمرد بكل الوسائل المشروعة عسكريا وسياسيا وقانونيا، وبكل حزم".

المجلس الانتقالي يعترف

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي اعترف في وقت سابق باحتجاز حاويات بها أوراق نقدية من الريال (العملة المحلية) مضيفا أن تحفظه عليها كان بهدف تصحيح مسار عمل البنك، ولتفادي استخدامها في دعم الإرهاب أو الإضرار بمصالح الشعب من قبل بعض قيادات الحكومة المتمردة على اتفاق الرياض، حسب تعبيره.

كما قال المجلس في بيان إنه سيتحفظ على الحاويات حتى تلتزم الحكومة بتسديد قيمة المشتقات النفطية الخاصة بخدمة الكهرباء في عدن، والتي بلغت مديونيتها أكثر من 100 مليون دولار.

من جهته، دان البنك المركزي في بيان استيلاء المجلس الانتقالي على حاوياته، وحذر من المساس بها محمّلا المجلس كافة النتائج.

وأوضح البنك أن قوات المجلس الانتقالي التي استولت على الحاويات كانت هي المسؤولة عن حمايتها وتأمين انتقالها من ميناء عدن إلى مقر البنك الرئيسي في عدن، وذلك بموجب اتفاق بين المركزي والمجلس.

في الأثناء، تراجع سعر الريال أمام العملات الأجنبية أمس السبت مسجلا أدنى مستوى له منذ عام ونصف العام، حيث بلغ سعر الدولار أكثر من 740 ريالا في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة، و621 ريالا في مناطق الحوثيين.

وتشهد العملة المحلية تراجعا تدريجيا منذ أيام، حيث كان سعر الدولار قبل نحو أسبوع دون 700 ريال في مناطق الحكومة، مما يتسبب بارتفاع كبير في أسعار السلع.