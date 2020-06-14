مع اقتراب ساعة الصفر لضمّها.. ماذا تبقّى من "سلة غذاء" الفلسطينيين؟

بات القرار الذي اتخذته إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية حديث الساحة الفلسطينية بكل مكوناتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لا سيما وأنه يقترب من ساعة الصفر للبدء بتنفيذه فعلا في الأول من يوليو/تموز القادم.

وقد يمضي الاحتلال في توسعاته رغم كل الإجراءات التي اتخذها الفلسطينيون لردع إسرائيل ولجمها عن المضي قدما بهذه الخطوة، وكان أهمها وقف الاتفاقات الاقتصادية والسياسة المنبثقة عن اتفاق أوسلو والتي تمثَل آخرها بوقف التنسيق بأشكاله المختلفة وأهمها الأمني مع الاحتلال.

على أرض الواقع، يبدو أن قرار إسرائيل ضم أراضي الفلسطينيين ليس إلا صورة لانتهاكاتها المستمرة بحق أصحاب الأرض، خاصة في الأغوار المناطق الأكثر استهدافا وتضررا من القرار.

ولم يتوقف الاحتلال عن إجراءاته الماضية في شرعنة الاستيطان وتوسيعه عن ذي قبل وكذلك بسط نفوذه على منابع المياه ومصادرها، وتضييق الخناق على السكان بطردهم وتهجيرهم بكل الأساليب من أرضهم بإعلانها مناطق تدريب عسكرية أو محميات طبيعية أو مناطق أمنية مغلقة وغير ذلك.

الخوف يسبق الضم

ورغم آمالهم العريضة وتعويلهم عن الجهود الرسمية التي تبذلها قياداتهم، فإن واقع حالة السكان في الأغوار الشمالية لا يبشر بخير، فقد بدوا وكأنهم يهيئون أنفسهم للقادم وشكل حياتهم في حال تنفيذ إسرائيل قرارها علنا.

تعرف الصحفيون عن قرب على معاناة أهالي الأغوار وخطورة قرار الضم عليهم (الجزيرة)

وتعتبر الأغوار أكثر المناطق تضررا من قرار الضم الذي سيطال نحو 30% من أراضي الضفة الغربية المقدرة بأكثر من 5 آلاف و500 كيلومتر مربع، تزيد حصة الأغوار منها على 23%، حسب مسؤول ملف الاستيطان فيها معتز بشارات.

والأغوار التي يسميها الفلسطينيون "سلة غذائهم" حيث تنتج 60% من إجمالي الخضراوات، باتت في مهب الريح ويتهددها قرار الاحتلال بشكل علني ومباشر، فالفلسطيني يُحرم من المياه لري مزروعاته وكذلك يعيق الاحتلال نقل بضائعه عبر حواجز عسكرية شتى ينصبها هناك ويجرف أرضه بحجة التدريب العسكري، حسب المتحدث.

ولمست الجزيرة نت عن قرب -وخلال الساعات القليلة التي قضتها هناك- معنى هذا الخناق والتضييق الذي يعيشه السكان والذي تصاعدت موجاته الفترة الأخيرة.

تقيم إسرائيل أكثر من 33 مستوطنة وعشرات البؤر بالأغوار للسيطرة على أراضي الفلسطينيين (الجزيرة)

وتلاحظ الحواجز العسكرية منتشرة في كل مكان، والملاحقة لأي غريب من قبيل صحفي أو وفد متضامن فضلا عن تنفيذ خطوات عملية بإزالة يافطات كانت تضعها إسرائيل عند مداخل القرى الفلسطينية لتجنيب المستوطنين دخولها، فالمكان برمته أصبح الآن إسرائيليا، هكذا تبلغ قوات الاحتلال السكان هناك.

كما أنها باتت تتعامل مع المجالس القروية هناك مباشرة ودون الرجوع للسلطة الرسمية، حيث تسلمها فواتير المياه والكهرباء وتطالبها بدفع استحقاقاتها.

بالأرقام

ويعني ضم الأغوار سيطرة الاحتلال على 30% من مساحة الضفة الغربية، أي 1.6 مليون دونم، تبلغ المساحة الصالحة للزراعة منها 720 ألف دونم، كما يخضع أكثر من 70 ألف مواطن لحكم الاحتلال. ويتوزع هؤلاء على 27 تجمعا سكانيا من محافظات طوباس وأريحا.

الاحتلال هجر سكان الأغوار بذرائع مختلفة (الجزيرة)

كما يعني تنفيذ الضم سرقة حوض المياه الشرقي الذي يحوي 170 مليون متر مكعب من مياه الضفة وسرقة حصة الضفة الغربية من مياه نهر الأردن، وبالتالي تطويق إسرائيل للفلسطينيين من الجهات الأربع وحرمانهم من أية حدود.

وتعد الأغوار من أكبر مصادر الدخل الاقتصادية لفلسطين، وتشكل أراضيها الزراعية ما نسبته 50% من كافة أراضي الضفة الغربية الزراعية وفيها السهل الزراعي الثاني في فلسطين التاريخية بعد السهل الساحلي والمحتل عام 1948.

كما أنها تشكل حدود الفلسطينيين الشرقية وتقدر بثلث أراضي الضفة، لكن إسرائيل تسيطر فعليا على 88% من مساحتها وذلك عبر إقامتها منذ عام 1967 وحتى 2019 أكثر من 33 مستوطنة غالبيتها زراعية و18 بؤرة استيطانية، مهجرة بذلك أكثر من خمسين ألف مواطن وفق بيانات هيئة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

وتحتوي منطقة الأغوار الجنوبية على 91 بئرا، والوسطى 68 بئرا، أما الشمالية فتحتوي على عشرة آبار، وقد حفرت 60% من هذه الآبار بالعهد الأردني. ويسيطر الاحتلال على معظمها، فإسرائيل تسيطر أصلا على 83% من مياه الفلسطينيين.