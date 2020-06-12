776 تمثالا تطارد إرث العبودية في أميركا.. هل تتحقّق المطالب بإزالتها؟

جاءت مطالب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في خطاب وجهته إلى اللجنة المشتركة لإدارة مباني الكونغرس بإزالة 11 تمثالا لتلقي بالضوء على جرح أميركي قديم لم يتم حسم التعامل معه بعد.

وقالت بيلوسي فى رسالتها "بينما أعتقد أنه من الضروري ألا ننسى تاريخنا أبدا كي لا نكرره، أعتقد أيضا أنه لا مجال للاحتفال بالتعصب العنيف لرجال الكونفدرالية فى القاعات المقدسة في مباني الكونغرس، أو في مواقع تكريم الأبطال".

وتعرف الولايات المتحدة جدلا وانقساما متصاعدا بشأن علم الدولة الكونفدرالية وقادتها السياسيين والعسكريين الذين قادوا الجيش الجنوبي في الحرب الأهلية التي قتل فيها 618 ألف شخص خلال الفترة من 1860 إلى 1865.

وجدد مقتل الرجل الأسود جورج فلويد بطريقة وحشية على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس، وما شهدته الولايات المتحدة من اضطرابات، الجدل حول مصير الرموز التاريخية للجنوبيين.

لمن تلك التماثيل؟

تنتشر تماثيل تمجّد القادة الجنوبيين إبان الحرب الأهلية داخل مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن، إضافة لكثير من الميادين والساحات العامة ومباني حكومات الولايات الجنوبية.

وتتضمن تلك التماثيل تمثالا برونزيا لجيفرسوف ديفيس، الرئيس الوحيد للاتحاد الكونفدرالي (حكم بين 1861 و1865) وقدمته ولاية ميسيسبي للكونغرس، وتمثال نائبه ألكسندر ستيفنس الذي قدمته ولاية جورجيا.

كما تتضمن تلك التماثيل تمثالا قدمته ولاية آلاباما للجنرال جوزيف ويلر، الذي قاد الكثير من وحدات الجنوبيين أثناء الحرب الأهلية، وانضم بعد الحرب للجيش الاتحادي، وقاد بعض المعارك في الحرب الأميركية الإسبانية.

ولا تقتصر معركة التماثيل ورموز الجنوبيين على قاعات ومباني الكونغرس، إذ أشعلت الاحتجاجات الأخيرة حركة تهدف إلى تدمير وإسقاط كل التماثيل والرموز التي تمجّد قادة دعموا العبودية في ولايات الجنوب والتي يصل عددها إلى 776 تمثالا.

هل الإزالة ممكنة؟

يستدعى إزالة أي تمثال واستبداله بآخر صدور تشريع من الولاية التي قدمته، ثم تبث اللجنة المشرفة على مباني الكونغرس في قبول أو رفض الاستبدال.

وطبقا لقوانين تنظيم مباني الكونغرس، يتعين على كل ولاية تقديم تمثالين لوضعهما في قاعة التماثيل بالمبنى العريق.

وتتحكم كل ولاية من خلال حاكمها وبرلمانها المنتخب في هوية التماثيل التي ترسلها للعاصمة، ولا يحق إلا للولاية ومجلسها التشريعي استبدال تمثال بآخر.

ولا يسمح القانون لرئيسة مجلس النواب أو أعضاء مجلسي الكونغرس الشيوح والنواب، باستبدال أو إزالة أي من التماثيل التي قدمتها الولاية، فهذا قرار يعود للولاية، كما أشار السيناتور بلنت.

مراجعة واجبة.. لكن

لا تلقى دعوات الإزالة دعما من كل الأميركيين، بل تظهر هذه الدعوات انقساما شعبيا كبيرا، حيث يعتبر البعض أن التماثيل ترمز للعنصرية، في حين يصفها المعارضون بأنها جزء من تراث وكبرياء الجنوب الأميركي.

وتحدثت السيدة لينيه أبراهام من منطقة مونتغمري بولاية ميريلاند للجزيرة نت حول قضية التماثيل، وقالت "لا أدعم إزالة تلك التماثيل، التماثيل لا تثير المشاكل ولا تخلق الأزمات، ولن يحقق زوالها العدالة للأقلية السوداء ولن يحسّن من أداء الشرطة".

واعتبرت أن مثل تلك القضايا "تأخذنا بعيدا عن القضية الحقيقية وهي العنصرية ضد السود".

كما أشارت السيدة سارة مييد، وهي خبيرة قانونية بالعاصمة واشنطن، للجزيرة نت إلى أن إزالة التماثيل ليست الطريقة المثلى للتعامل مع تاريخها العنصري وما ترمز إليه.

وأضافت "أُفضل أن تترك التماثيل في مكانها على أن يكتب بوضوح عليها أنها تشير إلى أسوء مراحل تاريخنا عندما انتهكنا حقوق الأقلية السوداء وعرفنا ظاهرة العبودية المتوحشة".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تطالب فيها بيلوسي بإزالة هذه التماثيل، فقد طالبت من قبل بإزالتها عقب مسيرة لأنصار سمو الجنس الأبيض في مدينة تشارلتسفيل بولاية فيرجينيا، وباءت المحاولة بالفشل.