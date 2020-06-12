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سياسة|سودان

عبرت أجواء السودان.. طائرة إسرائيلية تصل إلى تشاد

الطائرة الإسرائيلية بعد وصولها مطار العاصمة التشادية إنجمينا (الجزيرة)
الطائرة الإسرائيلية بعد وصولها مطار العاصمة التشادية إنجمينا (الجزيرة)
12/6/2020
فضل عبد الرزاق - إنجمينا

وصلت إلى مطار العاصمة التشادية إنجمينا اليوم الجمعة طائرة إسرائيلية من طراز "بوينغ" قادمة من مطار بن غوريون في تل أبيب. ولم يتضح حتى الآن سبب هبوطها في تشاد.

وكانت مصادر صحفية إسرائيلية ذكرت أن الرحلة التي انطلقت صباح الجمعة، هي أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل إلى تشاد، وأن طريق الرحلة كان عبر أجواء السودان.

يشار إلى أنه يوم 20 يناير/كانون الثاني 2019، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إنجمينا، وأعلن من القصر الرئاسي برفقة الرئيس التشادي إدريس ديبي عن إعادة العلاقات الدبلوماسية التي كانت مقطوعة بشكل رسمي لفترة وصلت نحو نصف قرن.

كما عقد نتنياهو هذا العام اجتماعا مع رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان في أوغندا، وهو اللقاء الذي يعتقد مراقبون أنه سهل لهذه الطائرة الإسرائيلية استخدام الأجواء السودانية للوصول إلى إنجمينا.

وعبر مسؤولون إسرائيليون في أوقات سابقة عن أن سماح السودان للطيران الإسرائيلي باستخدام أجوائه، سيقلل التكلفة والمدة الزمنية المطلوبة للرحلات الإسرائيلية إلى أميركا الجنوبية، وهي منطقة مهمة بالنسبة للطيران الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة

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