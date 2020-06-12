البث الحي
سياسة|يمن

تحذير أممي: كورونا وأمراض أخرى تهدد حياة اليمنيين بسبب غياب الدعم

مصابة بفيروس كورونا تعالج في مستشفى بصنعاء (رويترز)
مصابة بفيروس كورونا تعالج في مستشفى بصنعاء (رويترز)
12/6/2020

حذّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن أكثر من 30 برنامجا في اليمن من بين 41 برنامجا تدعمها الأمم المتحدة هناك، ستتوقف في الأسابيع القادمة ما لم يتم تأمين تمويل إضافي.

وعبّرت المفوضية عن قلقها إزاء الوضع الصحي المأساوي في اليمن في ظل مخاوف من حدوث العديد من الوفيات جراء أوبئة كورونا والملاريا وحمى الضنك، وحضت المانحين الدوليين على توفير إعانة عاجلة لمساعدة ملايين اليمنيين.

كما ذكر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لاركيه أنه لم يُسدد سوى 47% فقط من أصل 1.35 مليار دولار جرى التعهد بتقديمها من أجل اليمن في أوائل يونيو/حزيران الجاري، وهو ما يقل بمليار دولار عن المبلغ المستهدف.

من جانبها، حذرت منظمة اليونيسيف من أنها ستضطر لقطع خدمات المياه والصرف الصحي عن أربعة ملايين مدني في اليمن بحلول يوليو/تموز القادم.

وطالبت المنظمة بدعم مالي عاجل بقيمة 30 مليون دولار بنهاية الشهر الحالي. وقالت اليونيسيف إنها تلقت 10% فقط من 53 مليون دولار طلبتها لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، وهو ما يشل قدرة المنظمة على تقديم الإمدادات الطبية والرعاية الصحية.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

اليمن.. كورونا يفتك بالأطباء ويصل السجون والسلطات الصحية والأممية تعجز عن مواجهة الوباء

أكدت مصادر طبية وفاة 36 من الفرق الطبية في اليمن نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا الذي يواصل الانتشار في البلاد بسرعة كبيرة، وسط عجز كامل للسلطات الصحية ومنظمات الأمم المتحدة عن مواجهة الوباء.

اليمن.. المجلس الانتقالي يفرض حظرا للتجول بجعار ومظاهرات في سقطرى تطالب برحيله

فرض المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا حظرا للتجول بمدينة جعار جنوبي اليمن، وجلب إليها تعزيزات عسكرية تحسبا لمحاولة انتزاعها منه، بينما خرجت مظاهرات بسقطرى تطالب بخروج مسلحين موالين للمجلس منها.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة