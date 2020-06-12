تحذير أممي: كورونا وأمراض أخرى تهدد حياة اليمنيين بسبب غياب الدعم

حذّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن أكثر من 30 برنامجا في اليمن من بين 41 برنامجا تدعمها الأمم المتحدة هناك، ستتوقف في الأسابيع القادمة ما لم يتم تأمين تمويل إضافي.

وعبّرت المفوضية عن قلقها إزاء الوضع الصحي المأساوي في اليمن في ظل مخاوف من حدوث العديد من الوفيات جراء أوبئة كورونا والملاريا وحمى الضنك، وحضت المانحين الدوليين على توفير إعانة عاجلة لمساعدة ملايين اليمنيين.

كما ذكر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لاركيه أنه لم يُسدد سوى 47% فقط من أصل 1.35 مليار دولار جرى التعهد بتقديمها من أجل اليمن في أوائل يونيو/حزيران الجاري، وهو ما يقل بمليار دولار عن المبلغ المستهدف.

من جانبها، حذرت منظمة اليونيسيف من أنها ستضطر لقطع خدمات المياه والصرف الصحي عن أربعة ملايين مدني في اليمن بحلول يوليو/تموز القادم.

وطالبت المنظمة بدعم مالي عاجل بقيمة 30 مليون دولار بنهاية الشهر الحالي. وقالت اليونيسيف إنها تلقت 10% فقط من 53 مليون دولار طلبتها لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، وهو ما يشل قدرة المنظمة على تقديم الإمدادات الطبية والرعاية الصحية.