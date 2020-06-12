الرئيس الأفغاني يوافق على إجراء المفاوضات مع طالبان في الدوحة

نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مطلق القحطاني مبعوث وزير الخارجية القطري أن الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني أبدى موافقته على عقد المفاوضات الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة.

والتقى المبعوث القطري بالرئيس غني في العاصمة كابل أمس الخميس، حيث ناقشا إطلاق المفاوضات الأفغانية.

وقال صديق صديقي المتحدث باسم الرئيس الأفغاني إن دولة قطر تدعم جهود الحكومة الأفغانية لإحلال السلام في أفغانستان، وإن حكومته تتطلع إلى دور قطري أكبر في هذا المجال.

من جانب آخر، دعا المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد إلى بدء المفاوضات بين الأفغان في أقرب وقت ممكن.

وأشاد خليل زاد بالقرارات الأخيرة للحكومة الأفغانية وحركة طالبان، التي أفرج فيها الطرفان عن أعداد كبيرة من المعتقلين وفق اتفاق الدوحة الذي وقعه الجانب الأميركي مع طالبان يوم 29 فبراير/شباط الماضي.

وينص اتفاق الدوحة على رحيل القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا مقابل ضمانات أمنية من طالبان، كما يقضي بإطلاق سراح المعتقلين، تمهيدا لإطلاق محادثات سلام بين طالبان وحكومة كابل.

ورحب المبعوث الأميركي في تغريدة على تويتر بإبداء حركة طالبان استعدادها للمشاركة في المفاوضات خلال أسبوع من الالتزام بإطلاق سراح السجناء، واصفا هذه التطورات بأنها إيجابية رغم بقاء بعض التفاصيل التي تحتاج إلى العمل.

وكان المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين قال عبر تويتر إن الحركة ترى في إطلاق سراح المعتقلين خطوة مهمة وإيجابية كما جاء في اتفاق الدوحة، وإنها ملتزمة بعملية الإفراج عن معتقلي الحكومة.

وأضاف شاهين أنه عندما تكتمل عملية الإفراج عن خمسة آلاف معتقل وفقا للقائمة، فالحركة مستعدة لبدء مفاوضات بين الأفغان في غضون أسبوع.

وفي أحدث أنباء الإفراج عن السجناء، أعلنت حركة طالبان إطلاق سراح 46 من معتقلي القوات الأفغانية في ولايتي وردك وغزني وسط أفغانستان.

وقال شاهين إن الحركة أطلقت في عملية منفصلة، سراح 30 من أفراد القوات الأفغانية أسروا في الآونة الأخيرة بولاية غزني، كبادرة حسن نية.