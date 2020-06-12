أثناء صلاة الجمعة.. انفجار يستهدف مسجدا في كابل يوقع قتلى وجرحى

قالت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الجمعة إن انفجارا في مسجد في كابل أثناء صلاة الجمعة أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 8 آخرين، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكر بيان لوزارة الداخلية "انفجرت عبوات داخل مسجد شير شاه صوري أثناء صلاة الجمعة"، مضيفا أن إمام المسجد الواقع في غربي كابل من بين القتلى، وطوّقت الشرطة المنطقة، وساعدت في نقل الجرحى إلى سيارات الإسعاف والمستشفيات القريبة.

من جهته، قال الناطق باسم الوزارة طارق أريان إنه بحسب معلوماتنا الأولية، فإن متفجرات وضعت داخل المسجد وفُجّرت خلال صلاة الجمعة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كان مبعوث واشنطن للسلام زلماي خليل زاد في المنطقة في محاولة لإنعاش اتفاق سلام أميركي مع طالبان.

ويتضمن اتفاق السلام الذي تم توقيعه في فبراير/شباط الماضي، السماح لقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بمغادرة أفغانستان التزامًا من طالبان بمكافحة الإرهاب وتعهدًا بعدم استخدام أفغانستان لمهاجمة الولايات المتحدة أو حلفائها.