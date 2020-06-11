وزير إماراتي وأمين رابطة العالم الإسلامي يشاركان في مؤتمر ليهود أميركا

أعلنت اللجنة اليهودية الأميركية مشاركة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى في مؤتمرها الافتراضي.

وفي تغريدة على موقع تويتر، قالت اللجنة اليهودية الأميركية إن قرقاش سيناقش "جهود الإمارات في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون بين الأديان في حوار عام تاريخي".

وقالت اللجنة إن "المنتدى العالمي الأول للدعوة اليهودية" (AJC 2020) -الذي سيعقد افتراضيا- سيضم العديد من قادة العالم في نقاشات تتمحور حول أهم القضايا التي تواجه الشعب اليهودي.

وعلى موقعها الإلكتروني، تقول اللجنة اليهودية الأميركية إنها تعمل على "تعزيز رفاهية الشعب اليهودي وإسرائيل، وتعزيز حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم".

ويوم الثلاثاء، تم تكريم الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى -الذي شغل سابقا منصب وزير العدل في السعودية- من قبل حركة مكافحة اللاسامية واتحاد السفارديم الأميركي، بجائزة هي الأولى التي تخصص للقادة المسلمين المشاركين في مكافحة معاداة السامية.

We’re honored to welcome UAE Minister of State for Foreign Affairs Dr. @AnwarGargash at #AJCVirtualGloFo 2020! The minister will discuss the UAE’s efforts to promote regional stability and interfaith cooperation in a historic public dialogue with AJC’s Jason Isaacson. 🇦🇪 — American Jewish Committee (@AJCGlobal) June 11, 2020

تطبيع متزايد

ولا تقيم الرياض أو أبو ظبي أي علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، لكن البلدين قاما بخطوات متسارعة باتجاه التطبيع.

وسمحت إسرائيل في يناير/كانون الثاني الماضي لمواطنيها بالتوجه إلى السعودية لأغراض دينية وتجارية.

ويتبادل المسؤولون الإسرائيليون والخليجيون -وخاصة الإماراتيين- الزيارات الرسمية، كما شاركوا معا في العديد من المسابقات الرياضية.

وفي ثمرة للتقارب بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، أنشأ قرابة ثلاثة آلاف يهودي من دول مختلفة يقيمون بالإمارات، حسابا رسميا للجالية اليهودية على موقع تويتر.

وبحسب "يشيفا وورلد نيوز"، فإن 150 أسرة يهودية تتكون من ألفين إلى ثلاثة آلاف شخص، تقيم بإمارتي أبو ظبي ودبي، جاءت من الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب أفريقيا.

كما قالت وكالة بلومبرغ -التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها- إن الجالية اليهودية بدأت تأخذ مكانها في الإمارات بفضل العلاقات الدافئة بين تل أبيب وأبو ظبي.

وكانت السلطات الإماراتية قد سمحت في أكتوبر/تشرين الأول 2018 للرياضيين الإسرائيليين بالتنافس تحت علم بلدهم في بطولة "غراند سلام" للجودو التي أقيمت في أبو ظبي ونظمها الاتحاد الدولي للجودو.

كما أن وزيرة الثقافة والسياحة الإسرائيلية ميري ريغيف رافقت منتخب بلادها إلى أبو ظبي لمتابعة منافساته في البطولة.

وحضر وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق أيوب قرا مؤتمر الاتصالات الذي عقد في دبي يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018 حيث ألقى كلمة، في حين زار وزير الخارجية والاستخبارات الإسرائيلي السابق يسرائيل كاتس أبو ظبي في يوليو/تموز 2019 لحضور المؤتمر البيئي الذي نظمته الأمم المتحدة.

وفي خبر نشرته يوم 20 أغسطس/آب 2019، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن دولة الإمارات أبرمت صفقة ضخمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع إسرائيل، بحيث تزودها الأخيرة بقدرات استخباراتية متقدمة تشمل طائرتي تجسس حديثة.