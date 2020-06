وزير إماراتي وأمين رابطة العالم الإسلامي يشاركان في مؤتمر ليهود أميركا

أعلنت اللجنة اليهودية الأميركية مشاركة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى في مؤتمرها الافتراضي.

وفي تغريدة على موقع تويتر، قالت اللجنة اليهودية الأميركية إن قرقاش سيناقش "جهود الإمارات في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون بين الأديان في حوار عام تاريخي".

وقالت اللجنة إن "المنتدى العالمي الأول للدعوة اليهودية" (AJC 2020) -الذي سيعقد افتراضيا- سيضم العديد من قادة العالم في نقاشات تتمحور حول أهم القضايا التي تواجه الشعب اليهودي.

وعلى موقعها الإلكتروني، تقول اللجنة اليهودية الأميركية إنها تعمل على "تعزيز رفاهية الشعب اليهودي وإسرائيل، وتعزيز حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم".

ويوم الثلاثاء، تم تكريم الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى -الذي شغل سابقا منصب وزير العدل في السعودية- من قبل حركة مكافحة اللاسامية واتحاد السفارديم الأميركي، بجائزة هي الأولى التي تخصص للقادة المسلمين المشاركين في مكافحة معاداة السامية.

