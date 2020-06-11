مطالبة بإسقاط الأسد.. السويداء تهتف برحيل الأسد لليوم الرابع على التوالي

خرج مئات من المواطنين في مدينة السويداء السورية -التي يغلب الدروز على سكانها- إلى الشوارع، وذلك لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة بإسقاط الرئيس بشار الأسد.

وقال شهود عيان إن المتظاهرين -الذين تجمعوا قرب ساحة رئيسية في المدينة الواقعة جنوب غرب البلاد- دعوا إلى الإطاحة بالأسد، مكررين هتافات ترددت بداية الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011.

وتمر سوريا بأزمة اقتصادية خانقة دفعت عملتها لانخفاض قياسي أمام العملة الأميركية، بلغ ثلاثة آلاف ليرة للدولار هذا الأسبوع في انخفاض متسارع، وكان الدولار يساوي 47 ليرة بداية الصراع.

وتطالب الاحتجاجات المندلعة منذ الأحد الماضي بنهاية الفساد المتفشي وانسحاب المليشيات الإيرانية والقوات الروسية التي ساعد دعمها الأسد على استعادته معظم الأراضي من أيدي معارضيه الساعين لإنهاء حكمه.

وللمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات، نظم عشرات من أنصار الحكومة مظاهرة مضادة أمام مقر مجلس المدينة، وانتقدوا موجة جديدة من العقوبات الأميركية الأكثر صرامة والمعروفة باسم قانون قيصر، والتي تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر.

وتنحي السلطات السورية باللائمة على العقوبات الغربية في المصاعب الواسعة النطاق التي يعاني منها السكان العاديون، إذ قاد انهيار العملة المحلية إلى ارتفاع الأسعار، مما جعل الناس يجدون صعوبة متزايدة في توفير كلفة إمدادات الغذاء وغيرها من السلع الأساسية.