أبرز قادة الجنجويد.. الجزيرة نت تكشف ملابسات وقوع كوشيب بيد "الجنائية"

بين عامي 2003 و2004، كان ذكر اسم "كوشيب" كفيلا بهروب سكان قرى بأكملها في نواحي منطقة وادي صالح بولاية جنوب دارفور غربي السودان، بحسب مصدر مطلع روى للجزيرة نت ملابسات وقوع الرجل في قبضة المحكمة الجنائية الدولية.

وقد فرّ علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ"كوشيب" -وهو أبرز قادة مليشيا الجنجويد المدعومة من النظام السابق- إلى أفريقيا الوسطى عبر حدودها مع دارفور في مارس/آذار الماضي، بعد إعلان الحكومة السودانية نيتها تسليم المتهمين في جرائم دارفور للمحكمة التي مقرها لاهاي.

وأصدرت المحكمة في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية الأسبق أحمد هارون، وكوشيب؛ بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور.

وطبقا لمصدر مطلع في جنوب دارفور، فإن كوشيب آثر -بعد سقوط نظام البشير- أن ينأى بنفسه بعيدا في مخيم خلوي يضم قواته، وظل يتحرك متخفيا في دائرة ضيقة.

وظل على الدوام قليل الظهور، ولا توجد له سوى صور محدودة وقديمة على شبكة الإنترنت، مما أحاله إلى شخصية غامضة ومخيفة.

مصيدة الخيارات

ويقول المصدر ذاته إنه لم يكن أمام كوشيب سوى الهروب إلى أفريقيا الوسطى ليسلم نفسه مجبرا للمحكمة الجنائية، في ظل وجود قوات أممية وفرنسية في البلد المجاور للسودان، فضلا عن مكتب لمدعي المحكمة في بانغي تفويضه غير محدد.

ويشير إلى أن القوات الدولية في أفريقيا الوسطى تملك أجهزة تنصت بالغة الدقة، تمكنها من اختراق الحدود السودانية بنحو 400 كلم، وهو ما مكنها على الأرجح من الوصول إلى كوشيب.

ويرجح أن ثمة دائرة تفاوض جسرت الهوة بين المحكمة وكوشيب، ودفعت الأخير لتسليم نفسه في ظل تخلي حكومته عن حمايته ووجوده في دولة أجنبية عبر حدودها دون تصريح.

وأطلعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، مجلس الأمن الدولي -الأربعاء- عبر دائرة تلفزيونية، أن كوشيب بات رهن الاحتجاز في مقر المحكمة بمدينة لاهاي.

مخاوف

وفور إعلان المحكمة الجنائية تسلّم كوشيب، سرت مخاوف من أن تتسبب الخطوة في ضم رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى قائمة متهمي المحكمة الجنائية.

وأفادت تقارير سابقة بأن البرهان -عقيد الاستخبارات حينها- كان مسؤولا عن تنسيق هجمات الجيش والجنجويد في غرب دارفور ما بين 2003 و2005.

وفي السياق، يقول الصحفي السوداني المقيم بالولايات المتحدة والمختص بشؤون المحكمة الجنائية الدولية واصل علي، إن من المستبعد تورط البرهان أو حتى نائبه في مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي".

ويؤكد واصل للجزيرة نت أن كوشيب من الممكن أن يكون مفيدا في محاكمة البشير وهارون وعبد الرحيم، لكن استخدامه لتوجيه اتهامات لأشخاص جدد سيكون مستبعدا، نظرا لأن المحكمة الجنائية ليست لديها موارد.

ويضيف أن دور مكتب الادعاء هو تحديد المتهمين الأكثر مسؤولية عن الجرائم، وليس بالضرورة اتهام كل الأشخاص في ظل محدودية الموارد، موضحا أن علي عثمان محمد طه نائب البشير والزعيم القبلي موسى هلال، ذُكرا مرارا في طلب مذكرة التوقيف دون أن يوجه لهما الاتهام.

شاهد ملك

ونظرا إلى طبيعة الجرائم الكبيرة التي يواجهها كوشيب، يستبعد عميد كلية القانون في جامعة الخرطوم محمد عبد السلام الإزيرق أن تحول المحكمة الجنائية الرجل من متهم إلى شاهد ملك.

ويشير الإزيرق -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن حساسية القضية تتمثل في إمكانية إدلاء كوشيب بمعلومات وأسرار، في إطار تبرئته، ربما تكون خطيرة تتعلق بتنفيذه أوامر من رموز النظام البائد أو حتى قادة بالجيش السوداني ما زالوا في الخدمة.

من زيارة عام 2016 للبشير إلى دارفور (رويترز)

ويقول إن فرص الدفاع أمام كوشيب تعتمد على أن الرجل ليس جنرالا، لأنه مجرد وصولي بلغ رتبة المساعد وكان يتلقى أوامر من قادته الذين مدوه بالأسلحة والعتاد، كنوع من الحرب بالوكالة التي لطالما اتبعها النظام السابق.

ويرجح الإزيرق أيضا أن يدفع كوشيب بالقول إن ما اقترفه في حرب دارفور كان في إطار نزاع قبلي، وليس حربا داخلية.

يذكر أن كوشيب (63 عاما) متهم بارتكاب انتهاكات، منها: القتل والاغتصاب والنهب والتهجير القسري، في قرى بنديسي ومكجر وكودوم واروالا بولاية جنوب دارفور.

مشروع حكومي

وبعد أن أصبح كوشيب في قبضة المحكمة بلاهاي، نبّه الإزيرق إلى أنه يتوجب على الحكومة السودانية عبر النائب العام ووزارة العدل، وضع مشروع يحدد تعاملها مع المطلوبين للمحكمة.

وذكر أن على حكومة السودان أن تجيب: هل ستسلم المتهمين للمحكمة في لاهاي أم ستحاكمهم داخل البلاد وفق محكمة خاصة تضم قضاة وطنيين ودوليين، بعد توفير المعايير المطلوبة مثل سبل حماية الشهود؟

وفضل أن تتم محاكمة المتورطين في جرائم دارفور داخليا، بعد الاطمئنان لتوفر معايير محاكمة عادلة تظهر أن الدولة قادرة وراغبة، مما يسقط ولاية محكمة لاهاي، لأن محاكمة المتهمين قرب الضحايا أفضل للعدالة كما أن ذلك يعطي زخما للثورة.

وأبدت الحكومة السودانية على لسان وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح -يوم الأربعاء- ترحيبها بتسليم كوشيب نفسه للمحكمة.

وأكد الوزير في بيان موقف الحكومة المعلن باستعدادها مناقشة أمر مثول بقية المتهمين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، كجزء من سعي السلطات السودانية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور كشرط لازم لتحقيق السلام.